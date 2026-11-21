FOTO: La Policía de la Ciudad detiene a otro miembro de la banda de los inquilinos en Laferrere

Buenos Aires, 21 de noviembre (NA) -- La Policía de la Ciudad capturó a un nuevo integrante de la banda conocida como "banda de los inquilinos" en la localidad de Laferrere. Este grupo delictivo se especializaba en robar en casas que eran mostradas para alquiler.

Las investigaciones fueron realizadas por la División de Investigaciones Comunales 3 y 6, y lograron comprobar al menos 26 robos perpetrados en la Ciudad por esta organización.

Según informaron fuentes policiales a Noticias Argentinas, la pesquisa llevó a cabo tres allanamientos en domicilios de Laferrere, bajo la supervisión del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 30.

Los operativos se llevaron a cabo en las calles Garmendia al 4600, De Salvigny al 7600 y Da Vinci al 7500, donde los efectivos incautaron 29 teléfonos celulares, dos tablets, una notebook, cuatro chips, tres pendrives, tres relojes, dos pares de lentes y un DVR.

La investigación se inició a raíz de varios robos que presentaban el mismo patrón: los delincuentes contactaban a las víctimas a través de sitios web que ofrecían inmuebles en alquiler.

Los delincuentes concertaban citas para visitar las propiedades y, al ingresar, maniataron a las víctimas, robando sus pertenencias y exigiendo claves bancarias y datos biométricos para sustraer dinero de sus cuentas.

Un trabajo coordinado entre distintas dependencias policiales, junto con la colaboración del Anillo Digital, permitió en septiembre pasado la captura del líder de la banda, lo que llevó a extender la investigación para desarticular completamente la organización.

Se logró identificar a cuatro hombres que tenían pedidos de captura y también fueron detenidos.

El juez interviniente avaló las acciones realizadas durante los allanamientos en Laferrere y ordenó el arresto del implicado, así como el secuestro de todos los elementos encontrados.