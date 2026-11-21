Newell’s enfrentará a Gimnasia y Esgrima La Plata este lunes desde las 17, en el estadio Juan Carmelo Zerillo, por los octavos de final del torneo Clausura. El encuentro reunirá a dos equipos que terminaron la fase regular entre los que menos derrotas sufrieron: ambos perdieron solamente tres veces en 16 fechas.

Las tres caídas del conjunto rojinegro fueron como visitante: ante Independiente por 1-0, frente a Defensa y Justicia por 2-1 y contra Gimnasia de Mendoza por 1-0. Por su parte, el equipo platense perdió ante Racing, Estudiantes y Gimnasia de Mendoza. Newell’s buscará avanzar a cuartos de final en una cancha donde necesitará ganar o, en caso de empate, definir la clasificación por penales.

El entrenador Frank Kudelka recibió buenas noticias en la práctica de este viernes. Bruno Cabrera, Franco Escobar y Rodrigo Herrera, quienes arrastraban distintas lesiones y molestias, pudieron entrenarse con normalidad junto al resto del plantel y podrían estar disponibles para el partido.

Además, Matías Cóccaro y Lautaro Gianetti trabajaron a la par de sus compañeros durante toda la semana y se perfilan para integrar el equipo titular. Con estas alternativas, el cuerpo técnico deberá definir la formación y resolver algunas dudas en puestos de la defensa y el mediocampo.

Del lado de Gimnasia, el entrenador Ariel Pereyra también cuenta con todo el plantel a disposición. Entre las posibles incorporaciones aparecen Alexis Steimbach, Pedro Silva Torrejón e Ignacio Fernández, quienes no estuvieron en el último encuentro ante Belgrano por suspensión, molestias físicas o decisión técnica. El conjunto platense será local en un cruce que definirá quién continúa en carrera en el torneo.