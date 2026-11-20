FOTO: "El Pirata" y "El Fortín", cara a cara en los octavos de final.

FOTO: Tomás Marchiori, el héroe de Vélez: le contuvo tres penales a Belgrano.

Vélez Sarsfield venció este viernes a la noche a Belgrano 3 a 1 por penales, en un partidazo que inició los playoffs del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, y avanzó a cuartos de final.

El encuentro, correspondiente a los octavos de final, se disputó en el estadio José Amalfitani de Liniers y terminó empatado 1 a 1 en el tiempo reglamentario y 2 a 2 en el alargue.

El arquero del local, Tomás Marchiori, fue el héroe de la noche con tres penales atajados en la definición desde los 12 pasos.

El guardameta del “Fortín” contuvo los disparos de Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli y Adrián Spörle, quienes no ejecutaron bien.

El equipo de Guillermo Barros Schelotto logró emparejar el resultado dos veces. A los 11 minutos, Ramiro Hernándes abrió el marcador para Belgrano y Ronaldo Martínez lo empató, a los 14 de la segunda mitad.

Ya en el tiempo extra, a los 10 minutos, apareció Nicolás “Uvita” Fernández para volver a poner arriba a Belgrano, pero Vélez insistió con su gente empujando y empató nuevamente, a los 5 minutos del segundo tiempo del alargue, agregando muchísimo dramatismo.

Ya en la tanda de penales, Marchiori le atajó los disparos a Lucas Zelarrayán, Francisco González Metilli y Adrián Sporle. El único de Belgrano que convirtió fue Nico Fernández.

En el “Fortín “, anotaron Rodrigo Aliendro, Rolando Martínez y Dilan Godoy, mientras que erró Matías Arias.

El rival de Vélez será el ganador del partido que disputarán Argentinos Juniors e Independiente.

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