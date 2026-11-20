Un violento asalto se registró este viernes en una joyería que también funciona como casa de cambio, ubicada en la intersección de las calles Alvear y 25 de Mayo, en pleno centro de la ciudad de Córdoba.

Cuatro delincuentes ingresaron al establecimiento, amenazaron a las empleadas con armas de fuego y se llevaron una importante cantidad de dinero y mercadería.

De acuerdo con los primeros testimonios recogidos en el lugar, dos de los asaltantes ingresaron al comercio y redujeron a las trabajadoras a punta de pistola. Luego les ataron las manos y fueron directamente hacia los sectores donde se encontraban el dinero y los objetos de valor.

Una comerciante de la zona, que presenció parte de los movimientos posteriores al robo, contó a Cadena 3 que los delincuentes habrían actuado con un conocimiento preciso del funcionamiento del negocio.

"Lo extraño, hablando con las chicas, es que dicen que los tipos se desenvolvían muy bien. Entraron dos adentro, las apuntaron, les ataron las manos, pero los tipos sabían dónde estaban", relató la testigo.

Según su descripción, los ladrones fueron directamente a buscar la plata, el oro, los dólares y las joyas que había en el establecimiento.

La mujer aseguró que pudo observar a cuatro personas que, por sus características y movimientos, podrían estar vinculadas con el asalto. Los describió como hombres bien vestidos y con apariencia de turistas.

"Los que yo vi eran cuatro. Estaban muy bien vestidos y tenían pinta de turistas, como que no fueran de acá de Córdoba", señaló.

La testigo también indicó que las empleadas le comentaron que los delincuentes se llevaron una importante cantidad de mercadería, aunque hasta el momento no se difundió un detalle oficial sobre el monto del botín.

El episodio ocurrió en una zona de intenso movimiento comercial, con numerosos negocios, bazares y entidades bancarias en las inmediaciones. El local asaltado permanece con sus persianas bajas mientras se desarrollan las actuaciones policiales.

Personal policial trabaja en el lugar para avanzar con la investigación. Uno de los elementos que podría resultar determinante es una cámara de seguridad ubicada en el ingreso de la joyería, además de los registros de otros comercios de la zona.

Los investigadores buscarán reconstruir los movimientos de los cuatro sospechosos antes y después del asalto, establecer cómo llegaron al lugar y determinar la ruta de escape.

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Hasta el momento, las autoridades no brindaron declaraciones oficiales sobre el hecho ni precisaron el valor de los elementos sustraídos.

El robo generó preocupación entre los comerciantes del sector, ya que se produjo en plena zona céntrica de Córdoba, a pocos metros de una importante concentración de locales comerciales y con circulación permanente de peatones.

Informe de Emanuel Manitta