Fatal accidente en la Circunvalación de Córdoba: un motociclista murió en barrio Empalme
La víctima circulaba en una Honda Titán de 150 cc cuando, por motivos que se investigan, habría perdido el control. El siniestro ocurrió este sábado por la mañana, cerca del puente Sabattini.
21/11/2026 | 11:13Redacción Cadena 3
FOTO: Tragedia en Avenida Circunvalación: un motociclista perdió la vida tras un siniestro vial.
Un motociclista murió este sábado por la mañana tras protagonizar un siniestro vial en la avenida Circunvalación de la ciudad de Córdoba, a la altura del puente Sabattini.
Según informó la Policía, el episodio ocurrió alrededor de las 8, en el kilómetro 15 del anillo interno de la Circunvalación, en barrio Empalme.
Por causas que todavía se investigan, el conductor, un hombre mayor de edad que circulaba en una motocicleta Honda Titán de 150 cc, habría perdido el control del vehículo.
Tras el siniestro, efectivos policiales y un servicio de emergencias acudieron al lugar y constataron el fallecimiento del motociclista.
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Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un motociclista murió tras un siniestro vial en la avenida Circunvalación de Córdoba.
¿Quién fue el involucrado? Un hombre mayor de edad que conducía una motocicleta Honda Titán de 150 cc.
¿Cuándo sucedió? El episodio ocurrió el sábado por la mañana, alrededor de las 8.
¿Dónde tuvo lugar el accidente? En el kilómetro 15 del anillo interno de la Circunvalación, en barrio Empalme.
¿Cómo se produjo el siniestro? Se investiga la causa, pero se presume que el conductor perdió el control del vehículo.