FOTO: Tragedia en Avenida Circunvalación: un motociclista perdió la vida tras un siniestro vial.

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Un motociclista murió este sábado por la mañana tras protagonizar un siniestro vial en la avenida Circunvalación de la ciudad de Córdoba, a la altura del puente Sabattini.

Según informó la Policía, el episodio ocurrió alrededor de las 8, en el kilómetro 15 del anillo interno de la Circunvalación, en barrio Empalme.

Por causas que todavía se investigan, el conductor, un hombre mayor de edad que circulaba en una motocicleta Honda Titán de 150 cc, habría perdido el control del vehículo.

Tras el siniestro, efectivos policiales y un servicio de emergencias acudieron al lugar y constataron el fallecimiento del motociclista.

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