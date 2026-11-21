FOTO: Desafíos para la autonomía de personas con discapacidad en la vida adulta en Argentina

Buenos Aires, 21 noviembre (NA) -- La carencia de políticas públicas que apoyen la vida adulta de las personas con discapacidad que requieren altos niveles de apoyo, así como las dificultades para acceder a asistentes personales y las barreras en el transporte, el trabajo y la vivienda, se presentan como los principales obstáculos para lograr un proyecto de vida autónomo. Esta es una de las conclusiones de un estudio realizado por la Red de Asistencia Legal y Social (RALS), que también señala el impacto físico, económico y emocional que estas circunstancias generan en las familias.

El informe, titulado "Entre la autonomía y la supervivencia: desafíos en la construcción de la vida adulta de personas con discapacidad con altas necesidades de apoyo en Argentina," recoge las vivencias de las propias personas con discapacidad y sus familiares, analizando cómo navegan la adultez, las decisiones que pueden tomar sobre sus vidas y las dificultades que enfrentan para ejercer sus derechos.

Según la investigación, en Argentina no hay suficientes políticas públicas que faciliten la transición a la vida adulta para esta población. Como resultado, la organización de los cuidados y apoyos recae principalmente en las familias y depende de los recursos económicos, la cobertura de salud y la ubicación geográfica de cada persona.

Uno de los problemas más críticos identificados es la infantilización, una práctica que ignora la capacidad de las personas adultas con discapacidad para expresar sus deseos y tomar decisiones. Esta problemática se evidencia cuando familiares, profesionales o instituciones hablan en su nombre, deciden por ellos o no les consultan sobre temas que impactan su vida cotidiana.

En este contexto, Ana, de 53 años, con discapacidad motora e intelectual, compartió su deseo de tener mayor libertad: "Yo soy una persona y entiendo (...) Me gustaría que mi mamá me deje ser un poco más libre". Ella anhela que se le permita elegir lo que quiere hacer.

El trabajo también incluye el testimonio de Alejandro, de 26 años, con discapacidad motora y del habla, quien narró una experiencia de discriminación en una consulta médica, cuando el profesional se dirigió a su asistente personal en lugar de atenderlo directamente. "¿No va a verlo?", preguntó su acompañante al dermatólogo, quien respondió: "Solo la parte de arriba".

Para RALS, estas experiencias evidencian la persistencia de prejuicios capacitistas que cuestionan la capacidad de las personas con discapacidad para tomar decisiones sobre su propia vida y las mantienen en una posición de dependencia, incluso en la adultez.

Interminables recorridos y luchas por apoyos

Otro obstáculo significativo es la falta de regulación integral de la figura del asistente personal, quien proporciona apoyo para llevar a cabo actividades cotidianas, comunicarse, trasladarse y participar en la comunidad sin suplantar la voluntad de quien recibe la asistencia.

El estudio alerta que las familias deben gestionar ante las obras sociales y empresas de medicina prepaga la cobertura de estos servicios, y a menudo deben recurrir a reclamos administrativos o judiciales para obtenerlos. Además, la escasez de trabajadores capacitados, los pagos insuficientes y las demoras en los reintegros dificultan el mantenimiento de los apoyos a largo plazo.

"En mi ciudad ni existen los asistentes personales (...) Además, si les pagan, les pagan dos mangos. Y les pagan en seis meses. ¿Qué le puedo exigir yo?", planteó Pablo, de 34 años, con discapacidad motora y residente en el Noroeste argentino.

La ausencia de asistencia se suma a las barreras físicas y de transporte que limitan la posibilidad de salir del hogar, realizar compras, acceder a actividades culturales o mantener relaciones sociales.

Gabriela Bruno, de 49 años, referente y activista en discapacidad del Litoral argentino, describió las dificultades para realizar una actividad tan común como ir al supermercado: "A mí me encantaría poder ir en la silla de ruedas al súper. Tengo el súper a dos cuadras. Pero es una batalla imposible, porque las veredas no te lo permiten".

Además, expresó: "A mí me encantaría hacer cosas sola. Eso es lo que no puedo... Porque yo todo el tiempo estoy negociando con alguien para poder vivir".

El estudio también señala que las restricciones de accesibilidad afectan la vida afectiva y sexual. La posibilidad de conocer a alguien, iniciar una relación o salir puede depender de la disponibilidad de transporte, espacios accesibles y apoyos para participar en actividades sociales.

La persistencia de prejuicios sobre el deseo y la sexualidad de las personas con discapacidad, así como sobre su capacidad para formar una familia y ejercer la maternidad o paternidad, también se evidencia, ya que estas dimensiones suelen quedar relegadas frente a las necesidades de asistencia y atención sanitaria.

La imposibilidad de un trabajo y desprotección social

El acceso al empleo es otra área afectada. Las personas con discapacidad que requieren altos niveles de apoyo enfrentan barreras actitudinales y falta de oportunidades para conseguir y mantener trabajos remunerados. Además, las incompatibilidades entre ciertas pensiones y el empleo registrado pueden generar temor a perder una fuente de ingresos necesaria para cubrir tratamientos y apoyos.

En este escenario, algunas personas quedan limitadas a actividades informales o dependen de familiares para gestionar su dinero, incluso si cuentan con recursos propios.

"Me gustaría tener un trabajo fijo y poder manejar mi plata yo sola", expresó Ana, quien también mostró interés en tener mayor independencia en sus decisiones económicas.

El estudio sostiene que la falta de protección social adecuada limita las oportunidades de construir una trayectoria laboral y desarrollar autonomía económica, mientras que la dependencia de los recursos familiares condiciona las decisiones sobre el futuro.

El impacto en las familias

Para quienes asumen las tareas de cuidado, la responsabilidad no se limita a la asistencia cotidiana, sino que también incluye organizar tratamientos, coordinar traslados, conseguir profesionales, realizar trámites, reclamar prestaciones y afrontar gastos que las coberturas médicas no contemplan o reintegran con demora.

Eugenia, de 63 años, familiar de una persona con discapacidad, describió esta exigencia como la necesidad de convertirse en "una especie de pulpo" para atender simultáneamente las demandas de cuidado, trabajo y sostenimiento económico.

El informe advierte que esta situación afecta las posibilidades de descanso, la salud física y mental y las trayectorias laborales y educativas de quienes cuidan. También destaca que la carga recae principalmente sobre las mujeres, que en muchos casos postergan sus proyectos personales, reducen sus jornadas laborales o abandonan sus empleos para garantizar la continuidad de los apoyos.

Iris, otra familiar entrevistada, relató las dificultades para establecer límites frente a las demandas permanentes: "Y yo aprendí a decir que no, esto no puedo, esto no puedo porque me va a llevar puesta. Porque yo era todo sí, yo me encargo, lavo, plancho. No, entonces ahí aprendimos ... que de otro modo a todo le decimos que sí, viste, esta cultura culpógena".

La situación se complica aún más cuando las personas que brindan los cuidados envejecen o enfrentan problemas de salud. Ante la falta de alternativas comunitarias y de sistemas de apoyo sostenidos, algunas familias se ven obligadas a considerar la institucionalización como la única opción cuando ya no pueden continuar con las tareas.

Qué significa la "Autonomía de derecho" cuando los recursos escasean

A partir de los testimonios, RALS plantea la necesidad de transitar de una "autonomía de supervivencia" a una "autonomía de derecho". La primera describe una situación en la que las personas tienen deseos y capacidad para desarrollar una vida independiente, pero carecen de las condiciones materiales, los apoyos y las políticas necesarias para lograrlo.

Entre las principales recomendaciones, la organización propone construir un sistema integral de cuidados y apoyos, regular y profesionalizar la figura del asistente personal, ampliar la disponibilidad de especialistas en todo el país y facilitar los trámites para acceder a prestaciones de salud.

También sugiere desarrollar alternativas habitacionales comunitarias, garantizar condiciones de accesibilidad en los espacios públicos y promover oportunidades de inclusión laboral, además de revisar las normas que pueden generar incompatibilidades entre el empleo formal y la protección social.

El informe destaca, además, la importancia de distribuir las tareas de cuidado entre las familias, el Estado y las redes comunitarias, prestando especial atención a la desigualdad de género que atraviesa estas responsabilidades.

Las autoras subrayaron que la autonomía no significa realizar todas las actividades sin ayuda, sino poder decidir sobre la propia vida y contar con los apoyos necesarios para llevar a cabo esas decisiones.