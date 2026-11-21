Rige un alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo llegarían las lluvias fuertes
El SMN anticipa una máxima de 27 grados para este sábado, con posibles precipitaciones. Las condiciones mejorarían durante el domingo y el lunes.
21/11/2026 | 12:00Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Intensas lluvias en Rosario.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente un alerta amarillo por tormentas para Rosario durante este sábado 21 de noviembre. La advertencia contempla posibles fenómenos meteorológicos de variada intensidad, principalmente durante la tarde y la noche, con probabilidades de precipitaciones de entre el 40% y el 70%.
Según el pronóstico oficial, la jornada comenzó con cielo parcialmente nublado y una temperatura de 23°C. Durante la mañana no se esperan lluvias, pero hacia la tarde podrían desarrollarse tormentas aisladas, con una máxima prevista de 27°C. Para la noche se anticipan tormentas fuertes, con una temperatura cercana a los 22°C y viento del sector sur.
Ante la posibilidad de tormentas, se recomienda evitar actividades al aire libre, no sacar la basura para impedir que se obstruyan los desagües, retirar objetos de balcones y patios que puedan volarse y mantenerse alejados de árboles, postes y cables. También se aconseja no refugiarse debajo de árboles, evitar circular por calles inundadas y desconectar los electrodomésticos si ingresa agua a la vivienda.
Para los próximos días, el SMN anticipa temperaturas cálidas en la región. El domingo y el lunes tendrán máximas de 28°C, el martes llegará a 29°C, mientras que el miércoles se esperan 26°C y el jueves 27°C. El viernes podría ser el día más caluroso de la semana, con una máxima estimada de 31°C.
Lectura rápida
¿Qué clima se reportó en Rosario el 21 de noviembre? Se reportaron 16 grados, cielo ligeramente nublado y 86% de humedad.
¿Qué se espera para el 22 de noviembre? Se espera una mejora en las condiciones, con temperaturas entre 16 y 28 grados, y cielo mayormente nublado.
¿Qué pronóstico hay para el 23 de noviembre? Se prevé cielo algo nublado, con temperaturas mínimas de 16 grados y máximas de 28 grados.
¿Qué condiciones se anticipan para el día de hoy? Se prevé probabilidad de tormentas aisladas y una temperatura máxima de 27 grados.
¿Cuál es la recomendación para los habitantes de Rosario? Se recomienda estar atentos a las actualizaciones del pronóstico oficial debido a posibles cambios en las condiciones meteorológicas.