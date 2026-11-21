El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente un alerta amarillo por tormentas para Rosario durante este sábado 21 de noviembre. La advertencia contempla posibles fenómenos meteorológicos de variada intensidad, principalmente durante la tarde y la noche, con probabilidades de precipitaciones de entre el 40% y el 70%.

Según el pronóstico oficial, la jornada comenzó con cielo parcialmente nublado y una temperatura de 23°C. Durante la mañana no se esperan lluvias, pero hacia la tarde podrían desarrollarse tormentas aisladas, con una máxima prevista de 27°C. Para la noche se anticipan tormentas fuertes, con una temperatura cercana a los 22°C y viento del sector sur.

Ante la posibilidad de tormentas, se recomienda evitar actividades al aire libre, no sacar la basura para impedir que se obstruyan los desagües, retirar objetos de balcones y patios que puedan volarse y mantenerse alejados de árboles, postes y cables. También se aconseja no refugiarse debajo de árboles, evitar circular por calles inundadas y desconectar los electrodomésticos si ingresa agua a la vivienda.

Para los próximos días, el SMN anticipa temperaturas cálidas en la región. El domingo y el lunes tendrán máximas de 28°C, el martes llegará a 29°C, mientras que el miércoles se esperan 26°C y el jueves 27°C. El viernes podría ser el día más caluroso de la semana, con una máxima estimada de 31°C.