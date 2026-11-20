FOTO: Faith No More en Argentina: ya se encuentran a la venta las entradas para el Estadio Ferro

Buenos Aires, 20 de noviembre (NA) -- Faith No More, una de las bandas más influyentes en la redefinición del rock y metal durante la década de los noventa, vuelve a Argentina después de 12 años desde su último recital en el país. El espectáculo está programado para el 7 de noviembre en el Estadio Ferro y las entradas ya están disponibles para su compra.

La presentación contará con la participación de Alice In Chains y Mastodon como bandas invitadas. Los tickets pueden ser adquiridos a través de entradauno.com, con la posibilidad de pagar en hasta 6 cuotas sin interés utilizando tarjetas de crédito del Banco Ciudad.

El regreso de Faith No More reunirá a los miembros icónicos de la banda: Mike Patton (voz), Billy Gould (bajo), Mike Bordin (batería), Roddy Bottum (teclados) y el reencuentro con Trey Spruance (guitarra), quien formó parte del grupo entre 1993 y 1995, participando en la grabación de "King for a Day... Fool for a Lifetime" (1995), uno de los álbumes más destacados en su trayectoria. En una reciente entrevista en el podcast Rock Talk, Billy Gould subrayó la relevancia de este regreso, enfatizando que aún pueden interpretar sus temas con la energía necesaria. "Nuestra música es muy física", aseguró el bajista.

La trayectoria de Faith No More incluye discos icónicos como "The Real Thing" (1989) y "Angel Dust" (1992), que los consagraron al fusionar elementos de funk y hip-hop con rock pesado. Estos álbumes les valieron varias nominaciones a los premios GRAMMY y cimentaron su influencia en bandas contemporáneas como Korn, Slipknot y System Of A Down.

El vínculo con System Of A Down también será significativo, ya que el 15 de enero de 2027, Faith No More será parte del evento "One Night Only" en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, donde actuarán como invitados especiales.

Además de su paso por Sudamérica, Faith No More se presentará en festivales europeos entre junio y julio, incluyendo Rock For People (República Checa), Rock im Park (Alemania), Mystic Festival (Polonia) y NOS Alive (Portugal).

El anhelo de los fans por el regreso de la banda se traduce en una oportunidad única de vivir un show en vivo de un grupo que, a pesar de ser conocido por su imprevisibilidad, logra conmover a quienes conocen sus canciones de memoria.

La gira de Faith No More se complementará con la presencia de Alice In Chains, referente del grunge de Seattle desde los años noventa, y Mastodon, que ha dejado su huella en el metal progresivo desde los años dos mil, ambos reconocidos por su audaz fusión de distintos géneros.