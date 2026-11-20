FOTO: "Vino directamente a matarla": el testimonio de un vecino tras el femicidio en La Cañada.

El femicidio de Romina, la mujer de 35 años asesinada a puñaladas este jueves por la noche en el bar Morrison, ubicado en Marcelo T. de Alvear al 378, en pleno centro de Córdoba, conmocionó a los vecinos y trabajadores de la zona de La Cañada.

Pedro, vecino y cliente habitual del establecimiento, relató cómo habría ocurrido el ataque y describió el vínculo que mantenían la víctima y el sospechoso, identificado como Nicolás Pedraza, quien también trabajaba en el bar y permanece internado en estado crítico.

Según contó el hombre en diálogo con Cadena 3, Pedraza llegó al local alrededor de las 19.30. En ese momento, Romina se encontraba en el baño y fue allí donde la atacó con un arma blanca.

“Entró directamente. La chica Romina estaba en el baño y la apuñaló ahí mismo”, relató Pedro.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Una relación atravesada por los celos y una separación

El vecino señaló que conocía a la víctima y que, según comentarios de personas de la zona, la pareja atravesaba un momento conflictivo y estaba en proceso de separación.

“Eran novios y creo que estaban en un proceso de separación, que Romina se quería tomar un tiempo porque el pibe estaba mostrando muchos celos, control y estaba poniendo medio turbio todo”, contó.

Pedro aclaró que no podía confirmar todos los detalles sobre la relación ni los antecedentes de violencia. También dijo que había escuchado versiones sobre una discusión ocurrida el miércoles anterior y una posible intervención policial en la vivienda, aunque remarcó que no tenía información precisa para asegurarlo.

El hombre sostuvo que Pedraza no estaba cumpliendo tareas laborales cuando llegó al bar. “Vino directamente a matarla a sangre fría”, expresó.

De acuerdo con su relato, otra trabajadora ingresó al baño minutos después y encontró a ambos tendidos y ensangrentados. Romina ya había fallecido, mientras que el hombre presentaba heridas cortantes.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El estado de salud del sospechoso

El director del Hospital de Urgencias, Fabricio Vitali, confirmó que el sospechoso fue intervenido quirúrgicamente durante la madrugada y permanece en estado crítico.

“Es un paciente que ingresó con una herida de arma blanca múltiple a nivel del cuello, con herida a nivel de la yugular”, precisó el médico.

Vitali indicó que el pronóstico es muy reservado debido a la gravedad de las lesiones.

En paralelo, la investigación analiza dos hipótesis sobre el origen de esas heridas: que el hombre haya intentado quitarse la vida después del ataque o que algunas de las lesiones se hayan producido durante un intento de defensa de la víctima. La mecánica del hecho deberá determinarse a partir de las pericias.

“Es una tragedia tremenda”

Pedro describió a Romina como “una buena chica” y lamentó las consecuencias del crimen. La mujer era madre de un hijo de 13 años.

Consultado sobre si el femicidio podría haberse evitado, el vecino planteó interrogantes sobre la intervención de la Justicia y las herramientas disponibles para actuar ante situaciones de violencia de género.

“Muchas veces los femicidios no se evitan porque no hay una situación judicial previa para investigar o detener a las personas ante una denuncia, o tal vez la Policía no estaba en conocimiento de la violencia de este tipo”, reflexionó.

Sin embargo, aclaró que desconocía si Romina había realizado denuncias contra su pareja. “No lo sé, no creo. Sí sé que había problemas porque me comentó gente de la zona”, señaló.

Informe de Emanuel Manitta.