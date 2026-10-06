Transformá tu hogar en un espacio multifuncional para las fiestas

La temporada de fiestas suele implicar recibir visitas, organizar eventos y entretener a los más pequeños en casa. Sin embargo, para muchos, el espacio disponible puede resultar un desafío. En este contexto, el informe de tendencias de otoño e invierno de Thumbtack, que encuestó a 1,000 propietarios a principios de septiembre, reveló que cada vez más personas están optando por crear lo que se denomina "flexing rooms", o espacios que cambian de función según la necesidad.

Los "flexing rooms" permiten que una sola habitación se convierta en un área multifuncional, capaz de manejar el desbordamiento en cenas, acomodar huéspedes, y servir como zona de juegos para niños, entre otras cosas. Lo mejor de todo es que estos espacios no requieren una renovación costosa, sino que se basan en hacer que un espacio existente funcione de manera más eficiente.

Beth Blacker, miembro del Consejo Asesor de Profesionales de Thumbtack, destacó la importancia de enfocarse en la contención, la organización y la iluminación. Según el informe, recomendó sistemas de almacenamiento ingeniosos, estanterías flotantes y soluciones de almacenamiento ajustables que oculten pertenencias mientras las mantienen accesibles.

Para aquellos que necesitan recibir a un huésped, sugirió agregar un sofá cama con trundle, o instalar una cama Murphy. Otras opciones incluyen un futón, una silla que se convierte en cama, o un sofá que se pliega. Estas alternativas crean un lugar para dormir sin ocupar espacio en el suelo cuando no se utilizan.

Por su parte, Natalie Rebuck, diseñadora principal de Re: Design Architects, también observó esta tendencia entre sus clientes. "Los clientes son cada vez más reacios a dedicar valiosos metros cuadrados a una habitación que solo cumple una función", comentó. "En cambio, estamos diseñando espacios que pueden cambiar a lo largo del día o a lo largo de la vida del hogar".

Rebuck recomendó almacenamiento empotrado o oculto, puertas corredizas o plegables, iluminación adaptable, tecnología integrada, disposiciones de muebles flexibles y acústica cuidadosamente planificada.

Según la encuesta, el 52% de los encuestados indicó que su sala de estar era el espacio más propenso a convertirse en un "flexing room". A continuación, el 39% mencionó que el comedor adoptaba un propósito diferente cuando amigos y familiares visitaban, mientras que el 25% indicó que era un dormitorio y el 20% que funcionaba como oficina en casa.