¡Gritalo, Canalla! Reviví los goles de Rosario Central en la victoria ante Gimnasia de Mendoza
Con goles de Campaz, Copetti y Carrera en contra, el "Canalla" se impuso 3-1 ante el "Lobo" mendocino y clasificó a cuartos de final. Reviví el relato de Emmanuel Greco en Cadena 3 Rosario.
22/11/2026 | 18:15Redacción Cadena 3 Rosario
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Audio. 1° gol de Rosario Central a Gimnasia de Mendoza (Campaz) - relato Emmanuel Greco
Cadena 3 Rosario
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Audio. 2° gol de Rosario Central a Gimnasia de Mendoza (Copetti) - relato Emmanuel Greco
Cadena 3 Rosario
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Audio. 3° gol de Rosario Central a Gimnasia de Mendoza (Carrera en contra) - relato Emmanuel Greco
Estadio 3