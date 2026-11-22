Carlos Alcaraz se consagró campeón del ATP Finals tras vencer a Alexander Zverev en la final disputada en Turín, Italia.

El español logró imponerse con un marcador de 6-2 y 7-6, en un partido que duró poco más de dos horas. Esta victoria marcó un hito en la carrera de Alcaraz, ya que fue la primera vez que ganó este torneo que reúne a los ocho mejores tenistas del año.

El encuentro se desarrolló en un ambiente tenso, donde el alemán Zverev, quien ocupa el puesto número uno del mundo, mostró una fuerte reacción en el tie break del segundo set. Sin embargo, Alcaraz recuperó la solidez de su juego y se llevó el trofeo.

Al finalizar el partido, el tenista español expresó su satisfacción: "Fue una semana increíble y terminé de la mejor manera. Estoy orgulloso de todo lo que hicimos esta semana, atravesamos momentos difíciles con mi equipo. Jugué un gran tenis y poder levantar este trofeo significa todo para mí".

El murciano llegó a la final después de haber superado la fase de grupos sin perder ningún partido y de haber eliminado a su compatriota Shelton en semifinales.

Por su parte, Zverev también había ganado sus tres compromisos en la primera etapa del torneo, dejando en el camino a Medvedev. La final en Turín fue el decimocuarto enfrentamiento entre ambos tenistas, y con esta victoria, Alcaraz dominó el historial entre ellos por 8-6, una ventaja que refleja la paridad existente.

Las ATP Finals representan el cierre de la temporada regular del circuito ATP. Después de la final, los principales jugadores del tenis mundial comenzaron su período de descanso y preparación para el próximo calendario.

Sin embargo, aún queda una competencia importante en el calendario internacional: la Copa Davis. Este torneo disputará su Final 8 en Bolonia, Italia, entre el 24 y el 29 de noviembre, donde ocho selecciones buscarán quedarse con el título. En los cruces de cuartos de final se enfrentarían República Checa ante Canadá, Italia frente a Corea del Sur, Gran Bretaña contra Alemania y Austria frente a España. La definición de la Copa Davis sería el último gran compromiso por equipos de la temporada antes de que los tenistas entraran en receso, esperando el inicio de un nuevo año con el Abierto de Australia como primera gran cita del circuito.