FOTO: Sanciones a 38 trabajadores del Hospital Garrahan tras la toma de la Dirección Médica

Buenos Aires, 20 de noviembre (NA) -- Autoridades del Hospital Garrahan comunicaron este viernes las sanciones disciplinarias impuestas a 38 trabajadores, tras un sumario administrativo que se inició a raíz de la toma de las oficinas de la Dirección Médica del hospital, situado en el barrio porteño de Parque Patricios.

De los sancionados, diez enfrentan un pedido de cesantía, aunque solo uno de estos casos se implementará de manera inmediata, mientras que los otros nueve cuentan con tutela gremial. Además, 28 empleados más serán suspendidos por veinte días sin goce de sueldo.

En un comunicado oficial, los representantes del hospital afirmaron que "hace un año, un grupo de sindicalistas malintencionados tomaron las oficinas de la Dirección Médica. Este hecho fue de una gravedad absoluta, dado que se trata del principal centro pediátrico de alta complejidad del país. Todo se realizó bajo el mismo modus operandi habitual: generando caos con fines puramente políticos".

"En el Nuevo Garrahan no hay cabida para quienes buscan destruirlo. Aquellos que intenten perjudicar el funcionamiento del hospital y el bienestar de los niños recibirán las sanciones correspondientes", añadieron las autoridades.

Asimismo, subrayaron que "el Garrahan se encuentra en un período de crecimiento e inversión sin precedentes y cada día se acerca más a ser el mejor hospital de América Latina. No puede haber espacio para quienes infrinjan las normas y perjudiquen este proceso".