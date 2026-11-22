Gustavo Gutiérrez protagonizó el diálogo inaugural del Congreso de Filiales de Talleres
El periodista de Cadena 3 y el campeón del mundo 1978, Daniel Valencia conversaron mano a mano.
22/11/2026 | 18:04Redacción Cadena 3
FOTO: "El Ingeniero" Gutiérrez y Valencia hablaron mano a mano.
Este domingo 22 de noviembre se puso en marcha el Congreso Internacional de Filiales 2026, organizado por el Consejo de Filiales y el Departamento de Filiales del Club Atlético Talleres, en el Hotel Amerian de Villa Carlos Paz.
Uno de los momentos más destacados de la primera jornada fue el Diálogo Mano a Mano que mantuvieron a las 9:45 el periodista de Cadena 3 Argentina, Gustavo Gutiérrez, y el campeón del mundo 1978, Daniel Valencia. El encuentro, que abrió las actividades académicas del congreso, generó gran expectativa entre los asistentes.
El evento, que se desarrolla durante el 22 y 23 de noviembre, busca consolidarse como un referente en Latinoamérica en materia de gestión de filiales, construcción de comunidades deportivas, captación y fidelización de socios, innovación institucional, tecnología aplicada al deporte y desarrollo territorial y social.
La agenda del domingo incluyó también conferencias internacionales de Luis Fernández (Club Atlético de Madrid), Paz Giménez (Cerro Porteño de Paraguay) y Vinicius Manfredi de Azevedo (Sport Club Corinthians Paulista), además de las exposiciones de José Ignacio Giorgis (Coordinador de Atención Integral al Socio y Filiales de Talleres), Mariano Oberlin y Matías Moyano Carranza.
"Charlar con Daniel siempre es motivo de alegría y de emoción porque lo respeto y lo quiero mucho", contó el Ingeniero.
Lectura rápida
1. ¿Qué evento se realizó el 22 de noviembre?
El Congreso Internacional de Filiales 2026.
2. ¿Quiénes organizaron el congreso?
El Consejo de Filiales y el Departamento de Filiales del Club Atlético Talleres.
3. ¿Dónde se llevó a cabo el congreso?
En el Hotel Amerian de Villa Carlos Paz.
4. ¿Qué se destacó en la primera jornada?
El Diálogo Mano a Mano entre Gustavo Gutiérrez y Daniel Valencia.
5. ¿Qué busca el congreso en Latinoamérica?
Consolidarse como un referente en gestión de filiales y desarrollo social y deportivo.