Este domingo 22 de noviembre se puso en marcha el Congreso Internacional de Filiales 2026, organizado por el Consejo de Filiales y el Departamento de Filiales del Club Atlético Talleres, en el Hotel Amerian de Villa Carlos Paz.

Uno de los momentos más destacados de la primera jornada fue el Diálogo Mano a Mano que mantuvieron a las 9:45 el periodista de Cadena 3 Argentina, Gustavo Gutiérrez, y el campeón del mundo 1978, Daniel Valencia. El encuentro, que abrió las actividades académicas del congreso, generó gran expectativa entre los asistentes.

El evento, que se desarrolla durante el 22 y 23 de noviembre, busca consolidarse como un referente en Latinoamérica en materia de gestión de filiales, construcción de comunidades deportivas, captación y fidelización de socios, innovación institucional, tecnología aplicada al deporte y desarrollo territorial y social.

La agenda del domingo incluyó también conferencias internacionales de Luis Fernández (Club Atlético de Madrid), Paz Giménez (Cerro Porteño de Paraguay) y Vinicius Manfredi de Azevedo (Sport Club Corinthians Paulista), además de las exposiciones de José Ignacio Giorgis (Coordinador de Atención Integral al Socio y Filiales de Talleres), Mariano Oberlin y Matías Moyano Carranza.

"Charlar con Daniel siempre es motivo de alegría y de emoción porque lo respeto y lo quiero mucho", contó el Ingeniero.