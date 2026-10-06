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La preocupación de Talleres para 2027: un promedio que da miedo

"El Matador" está último en la zona, lejos de la clasificación a playoffs, también del ingreso a la próxima Copa Sudamericana y el promedio para lo que viene preocupa.

06/10/2026 | 16:17Redacción Cadena 3

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El promedio para 2027 asusta

FOTO: El promedio para 2027 asusta

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Talleres está atravesando uno de los peores años de su estadía en Primera División, desde que regresó con todos los honores como el único campeón invicto de un torneo de la B Nacional en el año 2016.

En todo este tiempo jugó Copa Libertadores, Copa Sudamericana, llegó dos veces a la final de la Copa Argentina, fue subcampeón dos veces en el formato de Liga y ganó la Supercopa Internacional.

Pero en este 2026 no arrancó: tuvo tres entrenadores bien diferentes uno del otro, perdió un clásico ante Belgrano después de 20 años con la posterior consagración de la “B”, fue eliminado con goleada por Atlético Tucumán de la Copa Argentina, viene de caer consecutivamente contra Instituto y otra vez Belgrano, y se encuentra último en la zona a cinco fechas del final.

Con 8 puntos en 11 fechas se encuentra a 9 de Independiente, el último que está clasificando a los playoffs, con 15 unidades en juego. Y con 34 unidades en la general, está a ocho de River, el equipo que hoy es el último clasificado a la Copa Sudamericana pero con otros ocho clubes en el medio.

Sin embargo, es el promedio para 2027 lo que incomoda. Para el año que viene, se le van 72 puntos logrados en 2024 por lo que sumará lo que genere a posterior más las 34 unidades logradas en 2025 y 2026.

Cumplida la fecha 27 de la temporada actual, con la foto de hoy, Talleres arrancaría en el puesto 22 con 68 puntos, con Platense y Atlético Tucumán en la última posición de los que dividen por tres años, con 61.

Es decir que el "Matador" comenzaría 2027 a 7 puntos del último. Después de los 68 del Albiazul vienen: Central Córdoba con 67, Newell’s 65, Banfield 63, los tucumanos y el Calamar con 61.

Luego habrá que esperar los descensos. Si Aldosivi se queda, arrancará como el peor ya que comenzará a dividir por tres, de lo contrario habrá que considerar a Gimnasia de Mendoza que afrontará su segunda temporada y los que asciendan desde la Primera Nacional.

PROMEDIOS 2027 HASTA EL MOMENTO

PUESTO       EQUIPOS       PTS      PJ      2025      2026

15…                Belgrano      82          57       37            45

16…                Tigre              81           57       49            32

17…                Instituto       80          57       34            46

18…                Defensa         78          57       38            40

19…                Riestra           74          57       52            22

20…                Unión              73          57       39            34

21…                 Sarmiento    70          56       35            35

22…                Talleres          68        57        34            34

23…              C. Córdoba        67        57        42            35

24…                Newell’s         65        57       33           39

25…                Banfield          63        57       35           28

26…           At. Tucumán      61        57       34           27

27…                Platense          61        57       35           26

28…                Aldosivi           49        57        33           16

29…            Gimnasia M        36       27        --           36

30…          Estudiantes RC   11         27       --           11

Informe de Gabruiel Rodríguez

Lectura rápida

¿Qué está atravesando Talleres? Talleres está atravesando uno de los peores años de su estadía en Primera División.

¿Quiénes fueron los rivales de Talleres en este año? Los rivales incluyen a Belgrano, Atlético Tucumán e Instituto.

¿Cuándo se menciona el año 2026? El año 2026 se menciona como el año en que Talleres no arrancó bien en la competición.

¿Dónde se encuentra actualmente Talleres en la tabla? Actualmente, Talleres se encuentra en el puesto 22 con 68 puntos.

¿Por qué es preocupante el promedio para 2027? Es preocupante porque se le van 72 puntos logrados en 2024, afectando su posición en la próxima temporada.

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