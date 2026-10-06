La preocupación de Talleres para 2027: un promedio que da miedo

Talleres está atravesando uno de los peores años de su estadía en Primera División, desde que regresó con todos los honores como el único campeón invicto de un torneo de la B Nacional en el año 2016.

En todo este tiempo jugó Copa Libertadores, Copa Sudamericana, llegó dos veces a la final de la Copa Argentina, fue subcampeón dos veces en el formato de Liga y ganó la Supercopa Internacional.

Pero en este 2026 no arrancó: tuvo tres entrenadores bien diferentes uno del otro, perdió un clásico ante Belgrano después de 20 años con la posterior consagración de la “B”, fue eliminado con goleada por Atlético Tucumán de la Copa Argentina, viene de caer consecutivamente contra Instituto y otra vez Belgrano, y se encuentra último en la zona a cinco fechas del final.

Con 8 puntos en 11 fechas se encuentra a 9 de Independiente, el último que está clasificando a los playoffs, con 15 unidades en juego. Y con 34 unidades en la general, está a ocho de River, el equipo que hoy es el último clasificado a la Copa Sudamericana pero con otros ocho clubes en el medio.

Sin embargo, es el promedio para 2027 lo que incomoda. Para el año que viene, se le van 72 puntos logrados en 2024 por lo que sumará lo que genere a posterior más las 34 unidades logradas en 2025 y 2026.

Cumplida la fecha 27 de la temporada actual, con la foto de hoy, Talleres arrancaría en el puesto 22 con 68 puntos, con Platense y Atlético Tucumán en la última posición de los que dividen por tres años, con 61.

Es decir que el "Matador" comenzaría 2027 a 7 puntos del último. Después de los 68 del Albiazul vienen: Central Córdoba con 67, Newell’s 65, Banfield 63, los tucumanos y el Calamar con 61.

Luego habrá que esperar los descensos. Si Aldosivi se queda, arrancará como el peor ya que comenzará a dividir por tres, de lo contrario habrá que considerar a Gimnasia de Mendoza que afrontará su segunda temporada y los que asciendan desde la Primera Nacional.

PROMEDIOS 2027 HASTA EL MOMENTO

PUESTO EQUIPOS PTS PJ 2025 2026

15… Belgrano 82 57 37 45

16… Tigre 81 57 49 32

17… Instituto 80 57 34 46

18… Defensa 78 57 38 40

19… Riestra 74 57 52 22

20… Unión 73 57 39 34

21… Sarmiento 70 56 35 35

22… Talleres 68 57 34 34

23… C. Córdoba 67 57 42 35

24… Newell’s 65 57 33 39

25… Banfield 63 57 35 28

26… At. Tucumán 61 57 34 27

27… Platense 61 57 35 26

28… Aldosivi 49 57 33 16

29… Gimnasia M 36 27 -- 36

30… Estudiantes RC 11 27 -- 11

Informe de Gabruiel Rodríguez