Cristiano Ronaldo se pronuncia tras su salida de la selección de Portugal: su versión de los hechos

Buenos Aires, 6 octubre (NA) -- El astro portugués Cristiano Ronaldo ha descartado su retiro definitivo tras su abrupta salida de la concentración de la selección de Portugal, responsabilizando al entrenador Jorge Jesus y a la Federación por no cumplir con lo acordado.

A través de una carta, el capitán portugués explicó los motivos que lo llevaron a abandonar el equipo, indicando una pérdida de confianza hacia el seleccionador nacional.

El delantero relató que tras el Mundial de 2026 consideró retirarse, pero la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) y el nuevo entrenador le solicitaron que continuara.

Ambas partes establecieron un plan de dosificación de minutos, sin embargo, durante el partido contra Noruega, el cuerpo técnico rompió este acuerdo al pedirle que calentara para jugar 30 minutos y luego no darle ingreso al partido.

Posteriormente, Ronaldo llegó a un acuerdo con el entrenador para que este aclarara la situación ante la prensa, y se redactó un documento conjunto donde el técnico admitía el error de haberlo hecho calentar sin jugar.

No obstante, durante la rueda de prensa, el seleccionador mostró una actitud distante y agresiva que no coincidió con lo pactado en privado.

Ante esta ruptura del acuerdo, Ronaldo decidió abandonar la concentración y en su carta se disculpó con sus compañeros y la hinchada portuguesa, asumiendo la responsabilidad total por sus acciones.

El jugador aceptó que debe ser sancionado por la FPF y destacó que su rol como capitán es un factor agravante, subrayando que las normas deben aplicarse por igual a todos.

A pesar del conflicto, el delantero descartó su retiro definitivo y prometió que habrá partidos de despedida. Además, aseguró que, tras cumplir con la sanción correspondiente, estará disponible para volver a competir con la selección si mantiene un buen estado físico.