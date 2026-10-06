Racing espera por dos jugadores pero no los arriesgaría ante Belgrano, sino frente a Independiente

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Racing respira con alivio y confianza tras su reciente victoria frente a Estudiantes de Río Cuarto. Sin embargo, el equipo no tuvo margen para relajarse, ya que su atención inmediata está puesta en Belgrano.

Pero más allá del duelo ante el campeón del Apertura, en el horizonte ya asoma el partido más esperado por los hinchas académicos: el clásico de Avellaneda ante Independiente.

Para estos compromisos, el entrenador interino Sebastián "Chirola" Romero necesita recambio y aguarda por el regreso de dos piezas clave.

Una de las grandes noticias, es la evolución física del lateral Juan Barinaga, precisamente ex Belgrano, quien se encuentra en la etapa final de su recuperación tras sufrir un desgarro en el recto anterior derecho.

Por su parte, el mediocampo también sumará una variante de jerarquía con la vuelta de Matías Zaracho, al recuperarse de una distensión en el aductor derecho.

No obstante, la idea de Romero es no arriesgarlos ante la "B" para que ambos reaparezcan en la nómina de convocados frente al Rojo.

LOS LESIONADOS DE RACING

La Academia cuenta con seis jugadores no disponibles, pero solamente dos de ellos no verían acción hasta 2027 y que son Marco Di Césare y Alan Forneris.

Marco Di Césare: fractura del peroné del tobillo izquierdo.

Valentín Carboni: rotura del ligamento cruzado anterior y parcial del ligamento colateral externo de la rodilla derecha.

Alan Forneris: rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Juan Barinaga: desgarro en el recto anterior derecho.

Leandro Córdoba: edema en el hueso calcáneo por un traumatismo con entorsis de tobillo izquierdo.