Ronaldinho le dedicó un emotivo mensaje a Messi por su despedida: "Nos hiciste sonreír"

En el día en que Lionel Messi se despide de la Selección Argentina en el Monumental, uno de sus grandes amigos y referentes del fútbol mundial le dedicó un sentido saludo.

Ronaldinho Gaúcho publicó este martes en su cuenta oficial de X un mensaje cargado de cariño y reconocimiento. “Qué placer y qué alegría haber formado parte de tu historia desde el primer día hermano! Nos hiciste sonreír y disfrutar tanto del fútbol!!! Tu nombre está en la historia de tu país, de todo el mundo... Solo nosotros sabemos la alegría que sentimos al cumplir nuestro sueño de infancia, representar a toda nuestra nación y ser campeones del mundo!!!! Lo diste todo por tu selección y por tu país... Te entiendo perfectamente y sé que todo lo relacionado con la familia nos hace replantearnos las cosas... Disfruta de la vida, hermano. Te deseo lo mejor, hoy y siempre”, escribió el brasileño.

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Qué placer y qué alegría haber formado parte de tu historia desde el primer día hermano! Nos hiciste sonreír y disfrutar tanto del fútbol!!! Tu nombre está en la historia de tu país, de todo el mundo... Solo nosotros sabemos la alegría que sentimos al cumplir nuestro sueño de infancia, representar a toda nuestra nación y ser campeones del mundo!!!! Lo diste todo por tu selección y por tu país... Te entiendo perfectamente y sé que todo lo relacionado con la familia nos hace replantearnos las cosas... Disfruta de la vida, hermano. Te deseo lo mejor, hoy y siempre — Ronaldinho (@10Ronaldinho) October 6, 2026

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El post, acompañado de una foto, generó un fuerte impacto en las redes y suma una de las voces más queridas del fútbol al homenaje que el mundo le rinde al 10 argentino.

Ronaldinho y Messi compartieron años inolvidables en el Barcelona, donde formaron una sociedad mágica que dejó huellas imborrables. El “Brujo” fue uno de los primeros en confiar plenamente en el joven Leo cuando llegó al club catalán y siempre mantuvo un vínculo de hermandad con el rosarino.

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El crack brasileño fue el asistidor del astro argentino en su primer gol como futbolista profesional el 1 de mayo de 2005 contra el Albacete Balompié en el Camp Nou, por la jornada 34 de La Liga.