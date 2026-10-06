En vivo

La Cadena del Gol

Argentina vs. Benín

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Argentina vs. Benín

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Argentina vs. Benín

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Modo Cuarteto

Conrado Vicens

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

El Último de Leo Notas

Ronaldinho le dedicó un emotivo mensaje a Messi por su despedida: "Nos hiciste sonreír"

El crack brasileño fue el asistidor del astro argentino en su primer gol como futbolista profesional.

06/10/2026 | 19:51Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Ronaldinho y Messi, amigos, ex compañeros y rivales.

FOTO: Ronaldinho y Messi, amigos, ex compañeros y rivales.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

En el día en que Lionel Messi se despide de la Selección Argentina en el Monumental, uno de sus grandes amigos y referentes del fútbol mundial le dedicó un sentido saludo.

Ronaldinho Gaúcho publicó este martes en su cuenta oficial de X un mensaje cargado de cariño y reconocimiento. “Qué placer y qué alegría haber formado parte de tu historia desde el primer día hermano! Nos hiciste sonreír y disfrutar tanto del fútbol!!! Tu nombre está en la historia de tu país, de todo el mundo... Solo nosotros sabemos la alegría que sentimos al cumplir nuestro sueño de infancia, representar a toda nuestra nación y ser campeones del mundo!!!! Lo diste todo por tu selección y por tu país... Te entiendo perfectamente y sé que todo lo relacionado con la familia nos hace replantearnos las cosas... Disfruta de la vida, hermano. Te deseo lo mejor, hoy y siempre”, escribió el brasileño.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El post, acompañado de una foto, generó un fuerte impacto en las redes y suma una de las voces más queridas del fútbol al homenaje que el mundo le rinde al 10 argentino.

Ronaldinho y Messi compartieron años inolvidables en el Barcelona, donde formaron una sociedad mágica que dejó huellas imborrables. El “Brujo” fue uno de los primeros en confiar plenamente en el joven Leo cuando llegó al club catalán y siempre mantuvo un vínculo de hermandad con el rosarino.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El crack brasileño fue el asistidor del astro argentino en su primer gol como futbolista profesional el 1 de mayo de 2005 contra el Albacete Balompié en el Camp Nou, por la jornada 34 de La Liga.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió el día de la despedida de Messi?
Lionel Messi se despidió de la Selección Argentina en el Monumental.

¿Quién le dedicó un saludo a Messi?
Ronaldinho Gaúcho le dedicó un mensaje de cariño y reconocimiento a Messi.

¿Cuándo publicó Ronaldinho su mensaje?
Ronaldinho publicó su mensaje el martes en su cuenta oficial de X.

¿Dónde jugaron juntos Ronaldinho y Messi?
Ambos jugaron en el Barcelona, formando una sociedad destacada.

¿Qué importancia tuvo Ronaldinho en la carrera de Messi?
Ronaldinho fue uno de los primeros en confiar en Messi al llegar al Barcelona.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf