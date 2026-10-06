El emotivo mensaje de Neymar para Messi por su despedida: "No solo Argentina te agradece"

En la jornada histórica en la que Lionel Messi cierra su ciclo con la camiseta de la Selección Argentina, Neymar Jr. no quiso quedarse afuera y le dedicó un sentido posteo en Instagram.

El brasileño, que compartió vestuario con el rosarino en el Barcelona y en el PSG, escribió: "Quien ama el fútbol te disfrutó a lo largo de estos años. Hoy es tu último partido con la camiseta de tu selección, de tu país y espero que disfrutes cada segundo, que todos los homenajes de hoy te hagan feliz. No es solo Argentina la que te agradece, el mundo agradece por todo lo que hiciste por el fútbol. Gracias por hacerme amar aún más el fútbol, fue un honor haber jugado contra vos y más aún hacer historia a tu lado. GRACIAS”.

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El mensaje, acompañado de imágenes de ambos, llegó este martes 6 de octubre, el mismo día en que Messi disputa su partido número 208 (y último) con la Albiceleste, un amistoso ante Benín en el estadio Monumental.

La amistad entre los dos cracks trascendió las rivalidades de siempre entre Argentina y Brasil. Juntos formaron parte del trío MSN en el Barcelona y luego se reencontraron en París. Neymar, con estas palabras, se sumó a los numerosos homenajes que rodean la despedida del 10 argentino.

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Messi, que anunció su retiro de la selección a fines de agosto, ya había dejado mensajes emotivos en las horas previas, destacando que se va “en paz” tras haber dejado todo por la camiseta celeste y blanca.

El posteo de Neymar refuerza el reconocimiento global que genera el cierre de una era: no solo Argentina despide a su máximo ídolo, también lo hace el fútbol mundial.