El emotivo mensaje de Neymar para Messi por su despedida: "No solo Argentina te agradece"
El crack brasileño, y amigo del astro argentino, publicó un posteo en sus redes sociales en la previa del duelo de la selección ante Benín.
06/10/2026 | 14:27Redacción Cadena 3
FOTO: Neymar y Messi, rivales en la cancha y grandes amigos afuera (Foto: Getty)
En la jornada histórica en la que Lionel Messi cierra su ciclo con la camiseta de la Selección Argentina, Neymar Jr. no quiso quedarse afuera y le dedicó un sentido posteo en Instagram.
El brasileño, que compartió vestuario con el rosarino en el Barcelona y en el PSG, escribió: "Quien ama el fútbol te disfrutó a lo largo de estos años. Hoy es tu último partido con la camiseta de tu selección, de tu país y espero que disfrutes cada segundo, que todos los homenajes de hoy te hagan feliz. No es solo Argentina la que te agradece, el mundo agradece por todo lo que hiciste por el fútbol. Gracias por hacerme amar aún más el fútbol, fue un honor haber jugado contra vos y más aún hacer historia a tu lado. GRACIAS”.
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El mensaje, acompañado de imágenes de ambos, llegó este martes 6 de octubre, el mismo día en que Messi disputa su partido número 208 (y último) con la Albiceleste, un amistoso ante Benín en el estadio Monumental.
La amistad entre los dos cracks trascendió las rivalidades de siempre entre Argentina y Brasil. Juntos formaron parte del trío MSN en el Barcelona y luego se reencontraron en París. Neymar, con estas palabras, se sumó a los numerosos homenajes que rodean la despedida del 10 argentino.
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El fin de una era. Messi recibió el título “Doctor Honoris Causa” de la Universidad de Buenos Aires
El Consejo Superior de la UBA otorgó su máximo título honorífico al capitán de la selección argentina en el día de su despedida del representativo nacional.
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Messi, que anunció su retiro de la selección a fines de agosto, ya había dejado mensajes emotivos en las horas previas, destacando que se va “en paz” tras haber dejado todo por la camiseta celeste y blanca.
El posteo de Neymar refuerza el reconocimiento global que genera el cierre de una era: no solo Argentina despide a su máximo ídolo, también lo hace el fútbol mundial.
Lectura rápida
¿Qué hizo Neymar Jr. en la despedida de Messi? Dedicó un posteo en Instagram agradeciendo a Lionel Messi por su carrera en la Selección Argentina.
¿Quiénes compartieron vestuario? Lionel Messi y Neymar Jr. jugaron juntos en el Barcelona y en el PSG.
¿Cuándo se publicó el mensaje de Neymar? El mensaje fue publicado el martes 6 de octubre, el día del último partido de Messi con la Albiceleste.
¿Dónde se jugó el último partido de Messi? Se disputó en el estadio Monumental contra Benín.
¿Por qué es significativo el posteo de Neymar? Refuerza el reconocimiento global hacia Lionel Messi en su despedida, simbolizando el cierre de una era en el fútbol mundial.