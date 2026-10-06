FOTO: Pity Álvarez apto para juicio, pero un perito discrepa sobre su lucidez

Las evaluaciones interdisciplinarias efectuadas sobre Cristian "Pity" Álvarez confirmaron que el músico está en condiciones de proseguir con el juicio que enfrenta por homicidio.

A pesar de que el informe indica que "no advierte una alteración de las facultades psíquicas", un perito de parte expresó su desacuerdo, afirmando que "el peritado no se encontraba lúcido" en el momento del examen.

En el juicio por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz, cometido el 12 de julio de 2018 con cuatro disparos en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano, se realizó un estudio sobre el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados. Para ello, fue trasladado desde el hospital psiquiátrico Solar Colonial de Castelar hasta el Cuerpo Médico Forense (CMF).

El resultado del análisis indicó que, desde un enfoque psicológico-psiquiátrico forense, y considerando todos los elementos examinados, las funciones psíquicas necesarias para la comprensión y participación en el proceso están compensadas.

Las pericias también señalaron que "no se advierten, al momento de la presente valoración, indicadores objetivos y suficientes que permitan establecer la existencia de una alteración de las facultades psíquicas que impida comprender el proceso y ejercer adecuadamente las facultades correspondientes desde el punto de vista pericial-forense".

Sin embargo, durante la entrevista, se observó que "la participación del entrevistado fue, por momentos, limitada y fluctuante". Esta situación debe ser considerada en la evaluación, aunque no se considera un impedimento procesal, ni suficiente para determinarlo de manera aislada.

A pesar de respaldar la pericia realizada en febrero, donde se concluyó que "Pity" estaba en condiciones de enfrentar el proceso, los profesionales también afirmaron que no se encontraron elementos que indiquen una alteración mental que impida su continuidad en el juicio.

El comunicado concluyó enfatizando que la capacidad procesal debe evaluarse a partir de las aptitudes funcionales y el comportamiento en un contexto procesal, considerando también aspectos longitudinales.

Se sugirió al "Tribunal que, dentro de sus facultades, tome las medidas necesarias para asegurar la adecuada contención y supervisión del imputado durante su participación en las audiencias, que podría ser remota.

La defensa de Álvarez había anticipado que presentarían peritos de parte. Al final del escrito, se incluyó una nota manuscrita de uno de los profesionales intervinientes que expresaba: "Se firma en disconformidad total porque, al momento del examen, el peritado se encontraba vigil y no lúcido, tal como lo informan los peritos oficiales; por lo cual no es concordante con un juicio normal".

Además, el perito de la defensa observó que se "constatan funciones neurocognitivas deficitarias" y que "se mantiene la indicación de internación involuntaria por presentar un riesgo para sí y para terceros".