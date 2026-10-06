Messi rompió el silencio antes de su retiro de la selección: “Gracias por quererme tanto”

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, brindó un último mensaje de despedida a los hinchas del conjunto nacional a través de un video en el que luce la camiseta especial que usará en el partido contra Benín, donde mencionó: "Llegó el momento".

El emblema y representante, por más de 20 años, de la celeste y blanca tendrá sus últimos minutos vestido con dichos colores en el partido que se disputará esta noche en el estadio Monumental. Por esta razón Messi dedicó un mensaje donde afirmó: "Me voy en paz. Dejé todo".

Al ritmo de la canción "Gracias a la vida" de la cantautora de folklore Mercedes Sosa, y con varias jugadas de distintos partidos disputados, como su debut en los mundiales con la camiseta con el número 19 o levantando la Copa de Qatar 2022, señaló: "Esta camiseta fue mi sueño, mi orgullo y mi vida".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Gracias por quererme tanto, los voy a extrañar”, finalizó el mensaje emotivo que dedicó Messi al punto final que le pone a su historia con la “Albiceleste”, donde rompió todo tipo de récords y que, a partir de la próxima fecha FIFA, la camiseta con el número que representó y defendió en cada encuentro y torneo durante más de dos décadas tendrá otro nombre en la espalda.

La Selección argentina se prepara para una noche inolvidable, ya que este martes se enfrentará con su par de Benín en la que será la gran despedida de Lionel Messi.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/