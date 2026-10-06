Lanzamiento de Underdog: el asistente de IA más privado de Silicon Valley

Sigil Wen, un joven prodigio de la inteligencia artificial, lanzó recientemente Underdog, un asistente de IA que promete ser el más privado del mercado. Este innovador asistente funciona completamente en el dispositivo del usuario, lo que significa que los datos personales nunca salen de la máquina, garantizando así una mayor privacidad.

Wen, quien se trasladó a Silicon Valley a los 17 años, ha trabajado junto a algunas de las mentes más brillantes de la IA, como Andrej Karpathy y Ben Mann. Durante su tiempo en un hacker house, experimentó con diversas herramientas de IA que posteriormente se convirtieron en productos conocidos. Ahora, como becario de Thiel, ha decidido crear un asistente que prioriza la privacidad del usuario.

La aplicación está diseñada para funcionar en Mac y Windows, con planes de expansión a Linux, iPhone y Android en el futuro. Según Wen, Underdog utiliza un motor de inferencia llamado Husky, que permite ejecutar modelos de IA de manera rápida y eficiente, minimizando el movimiento de datos entre los chips de la computadora.

Además, Underdog incluye características de seguridad avanzadas, como la encriptación de las claves de acceso a cuentas de correo y otros servicios autorizados por el usuario. Aunque utiliza modelos más pequeños que los que se encuentran en los servidores de grandes empresas, Wen asegura que su asistente puede realizar tareas cotidianas como investigar compras o resolver problemas matemáticos de manera efectiva.

El modelo actual de Underdog se basa en un modelo de razonamiento de 27 mil millones de parámetros, ajustado a partir de Qwen3.8 27B. Wen argumenta que este modelo compite favorablemente con otros asistentes de IA, como Claude Opus 4.6, en diversas métricas de rendimiento.

Wen destaca que los usuarios no deben sacrificar su privacidad por la capacidad de un asistente de IA, y asegura que los modelos pequeños en dispositivos seguirán mejorando con el tiempo. La estrategia de negocio de Underdog es igualmente innovadora: la aplicación será gratuita y no tendrá publicidad. En lugar de eso, Wen planea cobrar una pequeña comisión sobre las transacciones realizadas a través del asistente, utilizando los sistemas de pago seguros de Stripe.

Esto contrasta con muchos otros asistentes de IA que recogen y venden datos de usuarios a terceros. La filosofía de Wen se resume en una pregunta que él mismo plantea: "¿Por qué usar IA debería requerir renunciar a tu información privada?". Él mismo afirma que está construyendo un producto del que se sentiría orgulloso de que sus futuros hijos lo usaran.

La startup detrás de Underdog, llamada Conway Research, cuenta con el respaldo de inversores de renombre, incluidos Patrick Collison, cofundador de Stripe, y Andreessen Horowitz. Con una lista de inversores ángeles que incluye a Guillermo Rauch y Noam Brown, la compañía se posiciona como un jugador relevante en el competitivo campo de la IA.