Driussi mostró cómo le quedó el pie tras la falta de Alarcón: "Siga, siga"
El delantero de River Plate compartió una imagen en redes sociales donde mostró un moretón en el pie tras un fuerte golpe.
29/11/2026 | 16:02Redacción Cadena 3
FOTO: Sebastián Driussi
El delantero Sebastián Driussi, jugador de River Plate, compartió una imagen en sus redes sociales que mostró las consecuencias físicas del golpe que recibió durante el partido contra Instituto.
En la foto, se podía observar un importante moretón en su pie y un vendaje alrededor del tobillo. Esta publicación llegó tras el encuentro en Alta Córdoba, donde Driussi sufrió una fuerte patada que le provocó molestias y lo obligó a abandonar el campo de juego en el entretiempo.
Driussi había comenzado como titular en el partido correspondiente a los cuartos de final del Torneo Clausura, pero no pudo completar la primera mitad y fue reemplazado durante el descanso. Su compañero Gonzalo Montiel hizo referencia al golpe que sufrió Driussi y expresó su malestar por algunas decisiones arbitrales.
Lectura rápida
¿Quién es el jugador mencionado en el artículo?
El jugador mencionado es Sebastián Driussi, delantero de River Plate.
¿Qué ocurrió durante el partido contra Instituto?
Driussi recibió un golpe que le provocó un moretón en el pie y lo obligó a abandonar el campo de juego en el entretiempo.
¿Dónde se llevó a cabo el partido?
El partido se llevó a cabo en Alta Córdoba.
¿Qué torneo se menciona en el artículo?
Se menciona el Torneo Clausura, en el cual Driussi jugaba los cuartos de final.
¿Quién hizo referencia al golpe de Driussi?
Su compañero Gonzalo Montiel hizo referencia al golpe y expresó su malestar por decisiones arbitrales.