El delantero Sebastián Driussi, jugador de River Plate, compartió una imagen en sus redes sociales que mostró las consecuencias físicas del golpe que recibió durante el partido contra Instituto.

En la foto, se podía observar un importante moretón en su pie y un vendaje alrededor del tobillo. Esta publicación llegó tras el encuentro en Alta Córdoba, donde Driussi sufrió una fuerte patada que le provocó molestias y lo obligó a abandonar el campo de juego en el entretiempo.

Driussi había comenzado como titular en el partido correspondiente a los cuartos de final del Torneo Clausura, pero no pudo completar la primera mitad y fue reemplazado durante el descanso. Su compañero Gonzalo Montiel hizo referencia al golpe que sufrió Driussi y expresó su malestar por algunas decisiones arbitrales.