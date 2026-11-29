La Justicia investiga un presunto homicidio ocurrido durante la noche del sábado en el paraje El Pintado, jurisdicción de Ciénaga del Coro, en el departamento Minas. Un hombre fue encontrado sin vida en el ingreso de una vivienda rural y su hermano quedó detenido como sospechoso del crimen.

Según el parte policial, efectivos que llegaron al lugar encontraron a la víctima sin signos vitales y con manchas de sangre en el acceso a la propiedad.

Mientras se desarrollaban las primeras actuaciones, se presentó el hermano del fallecido, de 50 años. De acuerdo con la información policial, el hombre se encontraba en estado de ebriedad y habría sido visto previamente con manchas de sangre en las manos.

El sospechoso fue aprehendido luego de adoptar una actitud hostil e intentar agredir a los efectivos que intervenían en el procedimiento.

Un operativo en una zona de difícil acceso

En el lugar trabajaron integrantes de la Policía Judicial y del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR). Debido a las dificultades para llegar hasta la vivienda, los equipos debieron trasladar el cuerpo unos 800 metros en camilla.

Por disposición de la Fiscalía de Instrucción interviniente, el hombre detenido fue imputado por el supuesto delito de homicidio simple y trasladado a la Comisaría de San Carlos Minas, donde permanece a disposición de la Justicia.

La investigación busca establecer las circunstancias en las que se produjo la muerte y determinar las responsabilidades en el hecho.