Hallaron a un hombre muerto con manchas de sangre en Traslasierra: detuvieron a su hermano
El hecho ocurrió en el paraje El Pintado, en jurisdicción de Ciénaga del Coro. El sospechoso, de 50 años, fue imputado por homicidio simple y permanece detenido a disposición de la Justicia.
29/11/2026 | 13:18Redacción Cadena 3
FOTO: El hecho ocurrió en el paraje El Pintado.
La Justicia investiga un presunto homicidio ocurrido durante la noche del sábado en el paraje El Pintado, jurisdicción de Ciénaga del Coro, en el departamento Minas. Un hombre fue encontrado sin vida en el ingreso de una vivienda rural y su hermano quedó detenido como sospechoso del crimen.
Según el parte policial, efectivos que llegaron al lugar encontraron a la víctima sin signos vitales y con manchas de sangre en el acceso a la propiedad.
Mientras se desarrollaban las primeras actuaciones, se presentó el hermano del fallecido, de 50 años. De acuerdo con la información policial, el hombre se encontraba en estado de ebriedad y habría sido visto previamente con manchas de sangre en las manos.
El sospechoso fue aprehendido luego de adoptar una actitud hostil e intentar agredir a los efectivos que intervenían en el procedimiento.
Un operativo en una zona de difícil acceso
En el lugar trabajaron integrantes de la Policía Judicial y del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR). Debido a las dificultades para llegar hasta la vivienda, los equipos debieron trasladar el cuerpo unos 800 metros en camilla.
Por disposición de la Fiscalía de Instrucción interviniente, el hombre detenido fue imputado por el supuesto delito de homicidio simple y trasladado a la Comisaría de San Carlos Minas, donde permanece a disposición de la Justicia.
La investigación busca establecer las circunstancias en las que se produjo la muerte y determinar las responsabilidades en el hecho.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en El Pintado? Se investiga un presunto homicidio tras encontrar a un hombre sin vida en una vivienda rural.
¿Quién es el sospechoso? El hermano de la víctima, de 50 años, fue detenido como sospechoso del crimen.
¿Cuándo sucedió el hecho? Durante la noche del sábado, según la información policial.
¿Dónde se realizó la investigación? En el paraje El Pintado, jurisdicción de Ciénaga del Coro, en el departamento Minas.
¿Cómo se desarrolló el operativo? La Policía Judicial y el DUAR trabajaron en el lugar, trasladando el cuerpo unos 800 metros en camilla.
¿Por qué fue detenido el hermano de la víctima? Fue aprehendido tras intentar agredir a los efectivos y se encontraba en estado de ebriedad.