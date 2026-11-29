FOTO: Finalizaron en la mayoría de las ciudades las votaciones generales en España.

Buenos Aires, 29 de noviembre (NA) – El Partido Popular ha logrado posicionarse como el ganador en el primer sondeo realizado tras el cierre de las elecciones en España, aunque la posible alianza con Vox no garantiza la mayoría absoluta en el Congreso.

Según el estudio realizado por Sigma Dos para RTVE y diversas cadenas regionales, el PP alcanza un 32,2% de los votos, lo que le permitiría obtener entre 129 y 134 escaños. A esta cifra se podrían sumar dos bancas de UPN.

En segundo lugar se encuentra el PSOE, con un 28,8% de los votos y una proyección de entre 119 y 124 escaños. Vox se posiciona en tercer lugar, con un 16,2% y una estimación de 44 a 48 bancas.

De acuerdo con las proyecciones, la suma de PP y Vox podría alcanzar entre 173 y 182 escaños, o incluso entre 175 y 184 con el apoyo de UPN. Sin embargo, en el escenario más bajo de la estimación, esta eventual mayoría de derecha quedaría entre uno y tres escaños por debajo de los 176 necesarios para asegurar el control del Congreso.

El sondeo también sugiere que el Frente Amplio podría obtener entre 10 y 11 escaños, mientras que Compromís podría sumar cuatro. Por su parte, ERC podría alcanzar entre 9 y 10 escaños, Junts entre 4 y 5, Bildu entre 7 y 8, PNV entre 2 y 3, Adelante Andalucía entre 4 y 5, BNG con dos y Coalición Canaria con uno.

Por otro lado, la encuesta indica que Podemos podría quedar fuera del Congreso. Las fuentes consultadas no especificaron si se trató de un sondeo a boca de urna o de un seguimiento telefónico.