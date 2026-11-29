Sondeo electoral en España: El Partido Popular lidera, pero la mayoría absoluta está en duda
El Partido Popular aparece como ganador en la primera encuesta difundida, pero la suma con Vox no tiene asegurada la mayoría absoluta de 176 escaños.
FOTO: Finalizaron en la mayoría de las ciudades las votaciones generales en España.
Buenos Aires, 29 de noviembre (NA) – El Partido Popular ha logrado posicionarse como el ganador en el primer sondeo realizado tras el cierre de las elecciones en España, aunque la posible alianza con Vox no garantiza la mayoría absoluta en el Congreso.
Según el estudio realizado por Sigma Dos para RTVE y diversas cadenas regionales, el PP alcanza un 32,2% de los votos, lo que le permitiría obtener entre 129 y 134 escaños. A esta cifra se podrían sumar dos bancas de UPN.
En segundo lugar se encuentra el PSOE, con un 28,8% de los votos y una proyección de entre 119 y 124 escaños. Vox se posiciona en tercer lugar, con un 16,2% y una estimación de 44 a 48 bancas.
De acuerdo con las proyecciones, la suma de PP y Vox podría alcanzar entre 173 y 182 escaños, o incluso entre 175 y 184 con el apoyo de UPN. Sin embargo, en el escenario más bajo de la estimación, esta eventual mayoría de derecha quedaría entre uno y tres escaños por debajo de los 176 necesarios para asegurar el control del Congreso.
El sondeo también sugiere que el Frente Amplio podría obtener entre 10 y 11 escaños, mientras que Compromís podría sumar cuatro. Por su parte, ERC podría alcanzar entre 9 y 10 escaños, Junts entre 4 y 5, Bildu entre 7 y 8, PNV entre 2 y 3, Adelante Andalucía entre 4 y 5, BNG con dos y Coalición Canaria con uno.
Por otro lado, la encuesta indica que Podemos podría quedar fuera del Congreso. Las fuentes consultadas no especificaron si se trató de un sondeo a boca de urna o de un seguimiento telefónico.Agencia NA
Lectura rápida
¿Cuál fue el resultado del sondeo?
El Partido Popular lidera con un 32,2% de los votos y entre 129 y 134 escaños proyectados.
¿Qué otros partidos fueron mencionados?
El PSOE se ubica segundo con un 28,8%, seguido por Vox con un 16,2% de los votos.
¿Qué se indica sobre la mayoría?
La suma de PP y Vox podría no alcanzar la mayoría absoluta de 176 escaños.
¿Qué otros escaños se proyectan?
Frente Amplio entre 10 y 11, Compromís cuatro, ERC entre 9 y 10, y otros partidos con distintas proyecciones.
¿Qué se dice de Podemos?
Según la encuesta, Podemos podría quedar fuera del Congreso.
[Fuente: Noticias Argentinas]