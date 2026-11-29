Buenos Aires, 29 noviembre (NA) -- El piloto español Marc Márquez (Ducati) expresó que MotoGP "siempre" formará parte de su vida, tras terminar en segundo lugar en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana. Reconoció haber completado su última carrera profesional "sonriendo debajo del casco".

En un emotivo escenario frente a las tribunas del Circuit Ricardo Tormo de Cheste, repletas de seguidores con el dorsal 93, el corredor de Cervera compartió sus sentimientos sobre el final de su trayectoria: "Casi la ganamos".

Al reflexionar sobre la competencia y su búsqueda de la victoria, el español comentó: "Disfruté muchísimo de esta última carrera, estaba sonriendo debajo del casco. En un momento pensé 'mira, a lo mejor está ahí la victoria'; lo intenté con todo, pero me había gastado todo el neumático al final y Raúl iba superrápido".

El octocampeón de MotoGP y diez veces campeón del mundo también dedicó palabras de agradecimiento hacia el campeonato y sus colegas tras su retiro a los 33 años: "Estoy muy contento de poder pilotar con estos grandísimos pilotos y de haber podido crecer en MotoGP. Soy parte de MotoGP y MotoGP será siempre mi vida. Ya he llorado mucho, así que no quiero volver a llorar".

Además, el piloto se dirigió a los aficionados del motociclismo para despedirse tras 14 temporadas en la categoría reina: "Gracias por aceptarme. Siempre he dado todo lo que tenía, me he dejado la piel por las motos y las motos me han dado muchísimo. Muchas gracias y a disfrutar de este deporte".

Estas declaraciones se dieron después de una carrera en la que Márquez superó en la primera curva al poleman, Marco Bezzecchi, perdió la punta ante el ganador Raúl Fernández (Aprilia del equipo Trackhouse) y recuperó el segundo puesto tras adelantar al propio Bezzecchi.

En los últimos momentos, el alto consumo de combustible de la motocicleta de Noale acercó al corredor de Ducati a la victoria, aunque el desgaste de sus neumáticos le impidió realizar un ataque decisivo.

Pedro Acosta completó el podio en tercer lugar y asumirá el rol de piloto número uno de Ducati en 2027, temporada que iniciará en el Gran Premio de Tailandia, marcando una nueva era técnica tras el cierre del ciclo de motores de 1000 cc y la salida del proveedor de neumáticos.

Márquez concluye su carrera en la máxima categoría con ocho títulos, 80 triunfos, 135 podios y 78 pole positions en 226 carreras. Sumando sus logros en divisiones menores, su palmarés abarca diez coronas mundiales, 106 victorias, 174 podios y 106 poles en 304 competencias.