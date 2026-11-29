Rosario Central recibirá a Barracas Central este domingo desde las 17 en el Gigante de Arroyito, por los cuartos de final del Torneo Clausura. El encuentro definirá a uno de los semifinalistas del certamen y se disputará a partido único, por lo que necesariamente deberá haber un ganador.

En caso de que los equipos terminen igualados durante los 90 minutos reglamentarios, el partido tendrá un tiempo suplementario de 30 minutos, dividido en dos períodos de 15. De esta manera, ninguno de los dos conseguirá la clasificación directamente con un empate al término del tiempo regular.

Si la igualdad se mantiene después del alargue, el clasificado se definirá mediante una tanda de penales. Cada equipo ejecutará cinco remates y, si persiste la paridad, continuarán con una serie de un penal por lado hasta establecer una diferencia.

El ganador del cruce avanzará a las semifinales del Clausura, donde enfrentará al vencedor de la llave entre los otros equipos que integran esa parte del cuadro. Para el Canalla, el objetivo será aprovechar la localía en el Gigante y conseguir el pasaje a la siguiente instancia.