FOTO: Instituto recibe a River en Córdoba por un lugar en la semifinal (Foto: @InstitutoACC).

Instituto perdió 1-0 ante River en el estadio Monumental Presidente Perón de Alta Córdoba y quedó eliminado en los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. El equipo de Diego Flores no logró encontrar respuestas ante un rival que dominó buena parte del encuentro y avanzó a las semifinales, pese a desperdiciar dos penales.

El único gol de la noche lo convirtió Gonzalo Montiel, a los 12 minutos del primer tiempo, después de capturar un rebote del arquero Marcos Ledesma. El guardameta de la Gloria fue protagonista al contener los remates desde los doce pasos de Sebastián Driussi y Thiago Almada, lo que mantuvo con vida al conjunto cordobés hasta el cierre.

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La eliminación puso fin a una campaña destacada de Instituto, que había terminado como líder de la Zona A con 34 puntos y había generado ilusión entre sus hinchas. El equipo llegó a este compromiso condicionado por las ausencias de Alex Luna, Jeremías Lázaro y Giuliano Cerato, tres bajas importantes para afrontar una instancia decisiva.

River golpeó en el primer tiempo y Montiel marcó la diferencia

River asumió el protagonismo desde el comienzo y tuvo su primera oportunidad a los dos minutos, cuando Sebastián Driussi conectó de cabeza un centro, pero la pelota se fue junto al palo.

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Instituto intentó acomodarse en el campo con Jonás Acevedo y el colombiano Jhon Córdoba, aunque le costó recuperar la pelota y controlar los avances del Millonario.

A los 12 minutos llegó la apertura del marcador. Santiago Espíndola probó desde afuera del área, Ledesma dio rebote y Gonzalo Montiel apareció para empujar la pelota y establecer el 1-0.

El equipo visitante pudo ampliar rápidamente la diferencia. Una acción de Tomás Galván terminó con una mano de Mosevich dentro del área y el árbitro Nazareno Arasa sancionó penal. Driussi se hizo cargo de la ejecución, pero su remate pegó en el palo y la Gloria evitó el segundo.

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River continuó generando situaciones, mientras Instituto tuvo dificultades para llevar peligro al arco rival. Antes del descanso, el Millonario también contó con espacios para lastimar de contraataque, aunque no consiguió ampliar la ventaja.

Ledesma atajó otro penal y sostuvo la ilusión de Instituto

En el complemento, Diego Flores mantuvo inicialmente a los mismos once futbolistas. River, por su parte, reemplazó a Driussi por Lucas Beltrán.

La primera situación clara volvió a ser para el visitante. Tomás Galván recuperó la pelota y quedó mano a mano con Ledesma, pero su remate se fue desviado.

Flores buscó alternativas con los ingresos de Jeremías Lázaro, Nicolás Guerra y Lucas Sanseviero, en un intento por cambiar el desarrollo del partido. Sin embargo, Instituto no consiguió imponer condiciones ni generar situaciones claras para alcanzar el empate.

River también tuvo oportunidades para liquidar la serie. Ángel Correa quedó frente a Ledesma, pero definió al cuerpo del arquero. Más tarde, el delantero volvió a probar con un remate colocado que pasó cerca del travesaño.

A diez minutos del final, el Millonario dispuso de un segundo penal. Galván ganó la posición y Ledesma salió a achicar, pero terminó derribándolo dentro del área. Arasa volvió a señalar el punto penal y esta vez Thiago Almada se encargó de la ejecución. El arquero de Instituto adivinó la intención y desvió el remate.

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Instituto se despidió entre aplausos y River avanzó a semifinales

En los últimos minutos, River tuvo nuevas ocasiones para ampliar la diferencia. Lucas Beltrán conectó un centro dentro del área, pero Ledesma logró intervenir y, en el rebote, un defensor visitante no pudo empujar la pelota.

Instituto intentó buscar el empate hasta el final, aunque no encontró los caminos para quebrar la defensa del Millonario. El 1-0 se mantuvo y selló la eliminación del conjunto cordobés.

De esta manera, River avanzó a las semifinales del Torneo Clausura, donde se medirá con Independiente. Instituto, en tanto, cerró su participación en los cuartos de final, después de una campaña que lo tuvo como uno de los equipos destacados de la fase regular y que terminó con el reconocimiento de sus hinchas en Alta Córdoba.

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