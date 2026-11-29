Con la llegada de los meses de mayor actividad del mosquito y la proximidad de las vacaciones, la Municipalidad de Córdoba recordó la importancia de reforzar las medidas de prevención del dengue. La estrategia incluye eliminar posibles criaderos en las viviendas, utilizar repelentes y completar la vacunación en los grupos habilitados.

Según la actualización del Boletín Epidemiológico Nacional difundida el 24 de noviembre, durante la temporada 2026-2027 se notificaron dos casos importados en Córdoba, ambos con antecedentes de viaje al exterior.

Ante este escenario, las autoridades sanitarias remarcaron la importancia de consultar tempranamente ante la aparición de síntomas e informar los lugares visitados para orientar el diagnóstico y facilitar las medidas de prevención y control.

Dengue: qué cuidados tener antes y después de viajar

Quienes tengan previsto viajar al exterior hacia destinos con circulación de dengue deben informarse sobre la situación sanitaria del lugar y consultar con anticipación a su equipo de salud, especialmente si necesitan iniciar o completar el esquema de vacunación.

Durante la estadía, se recomienda utilizar repelentes autorizados y renovar su aplicación según las indicaciones del envase. Si también se utiliza protector solar, primero debe colocarse ese producto y luego el repelente.

Además, se aconseja vestir ropa clara que cubra brazos y piernas, elegir alojamientos con mosquiteros o aire acondicionado y proteger cunas y cochecitos con telas mosquiteras que permitan una adecuada ventilación.

Si durante el viaje o en las dos semanas posteriores al regreso aparecen fiebre u otros síntomas compatibles con dengue, es necesario acudir a un centro de salud e informar el antecedente de viaje. También se recomienda evitar la automedicación y mantener las medidas para prevenir picaduras.

Quiénes pueden vacunarse gratis contra el dengue en Córdoba

En el marco de la estrategia provincial de prevención, continúa la vacunación gratuita para personas de entre 15 y 59 años que residan en los 13 departamentos priorizados, entre ellos Capital.

La Municipalidad informó que acerca las dosis a los barrios a través de sus hospitales y centros de salud. Las personas comprendidas en ese grupo pueden concurrir sin turno previo y presentar el DNI que acredite edad y domicilio.

El esquema contempla dos dosis, separadas por tres meses. La vacuna está indicada para las personas que se encuentran dentro del rango etario establecido.

La aplicación está contraindicada durante el embarazo y la lactancia, y en personas con inmunodeficiencias o bajo tratamientos inmunosupresores. También debe posponerse ante enfermedades agudas moderadas o graves. En todos los casos, el equipo de salud evaluará los antecedentes y las condiciones de cada persona.

Las autoridades recuerdan que la vacunación no reemplaza el uso de repelente ni la eliminación de criaderos, aunque contribuye a reducir la enfermedad sintomática y, especialmente, sus complicaciones.

Dónde vacunarse contra el dengue en Córdoba capital

Las dosis se aplican gratuitamente en los siguientes establecimientos municipales:

Hospitales:

Hospital Infantil Municipal: Lavalleja 3050.

Hospital Municipal Príncipe de Asturias: Defensa 1200, barrio Villa El Libertador.

Centros de salud:

N.º 5, Yofre Norte: René de Clairiac 1875.

N.º 13, Hipólito Irigoyen: Nicolás Avellaneda 3571.

N.º 21, Márquez de Sobremonte: Nuflo de Aguilar 563.

N.º 26, La Madrid: Francisco Gurruchaga 785.

N.º 30, Villa Páez: Emilio Coni 1050.

N.º 34, 9 de Julio: Coquena esquina Huarpes.

N.º 37, José Ignacio Díaz: Pedernera 2734.

N.º 40, Las Flores: avenida Armada Argentina 105.

N.º 47, Coronel Olmedo: Pascual Ruiz Huidobro 5848.

N.º 50, Villa Adela: Gabriela Mistral 4711.

N.º 57, IPV Argüello: Fermín Martín 7637.

N.º 58, Maldonado: Martín Cartechini esquina Blas Parera.

N.º 77, Don Bosco: avenida Santiago Costamagna.

N.º 79, Albert Sabin: camino a San Antonio, kilómetro 7,5.

N.º 90, Ituzaingó Anexo: James Frank 5500.

N.º 91, Villa Bustos: Ancasti 5634.

N.º 97, Cabildo: Macachín 2187.

Cómo eliminar los criaderos del mosquito

El Aedes aegypti es el mosquito que transmite los virus del dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla. Se reproduce en recipientes que acumulan agua dentro de las viviendas y en sus alrededores.

Por eso, es fundamental revisar patios, jardines, balcones y espacios interiores para identificar y eliminar posibles criaderos. Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Desechar envases, latas, botellas y otros recipientes en desuso que puedan acumular agua.

Vaciar, dar vuelta, tapar o guardar bajo techo baldes, palanganas, juguetes y otros objetos.

Renovar el agua de bebederos y floreros, y cepillar sus paredes para desprender los huevos adheridos.

Limpiar canaletas y desagües, mantener tapados los tanques y evitar la acumulación de agua en los platos de las macetas.

Mantener las piletas limpias, con el tratamiento correspondiente, y los patios y jardines ordenados.

La limpieza debe sostenerse durante todo el año. Los huevos del mosquito pueden permanecer adheridos a las paredes de los recipientes y resistir períodos secos y bajas temperaturas. Por eso, vaciar el agua no siempre es suficiente: también es necesario cepillar las superficies y repetir la limpieza con frecuencia.

Cuáles son los síntomas del dengue y cuándo consultar

La directora general de Planificación Estratégica en Salud del Ministerio de Salud de Córdoba, Claudia Toledo, destacó a Cadena 3 la importancia de combinar la limpieza de los espacios con los cuidados personales.

“Hay que eliminar recipientes en desuso que puedan acumular agua, mantener patios y jardines limpios y desmalezados, limpiar a diario los bebederos de animales, los floreros y los portamacetas. También hay que limpiar las canaletas y todo lo que pueda registrar acumulación de agua cuando llueve”, explicó.

En cuanto a la protección individual, recomendó evitar las picaduras mediante el uso de repelente, renovar su aplicación de acuerdo con las indicaciones del producto y colocar mosquiteros.

Entre los sintomas compatibles con dengue se encuentran la fiebre, el dolor de cabeza o detrás de los ojos, los dolores musculares y articulares, el sarpullido, las náuseas y los vómitos.

También pueden aparecer señales de alarma, como sangrado, mareos o desmayos y dolor abdominal intenso. Ante estos síntomas es necesario acudir de inmediato a una guardia, incluso si la fiebre ya disminuyó.

Además, se recomienda no tomar aspirina ni ibuprofeno ante la sospecha de dengue, ya que pueden aumentar el riesgo de sangrado.

La Municipalidad de Córdoba cuenta con una red de atención integrada por 100 centros de salud, tres Direcciones de Especialidades Médicas, hospitales de Pronta Atención y los hospitales municipales de Urgencias, Príncipe de Asturias e Infantil.

La prevención requiere sostener los cuidados durante todo el año y sumar acciones desde cada hogar para reducir la presencia del mosquito y proteger la salud colectiva.

Informe de Gonzalo Carrasquera