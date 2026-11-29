Rosario Central y Barracas Central se enfrentarán este domingo, desde las 17, en el Gigante de Arroyito, por los cuartos de final del Torneo Clausura. El Canalla llega con una importante ventaja estadística en sus últimas presentaciones, mientras que el Guapo también atraviesa un buen momento y buscará meterse entre los cuatro mejores del campeonato.

En sus últimos diez partidos oficiales, el equipo rosarino consiguió nueve victorias y un empate, sin registrar derrotas. Durante esa serie convirtió 23 goles y recibió apenas seis, con un promedio de 2,3 tantos a favor por encuentro. Además, acumula seis triunfos consecutivos y viene de superar 3-1 a Gimnasia de Mendoza en los octavos de final.

Por su parte, Barracas Central obtuvo cinco triunfos, cuatro empates y una derrota en sus diez compromisos más recientes. En ese período marcó 14 goles y recibió ocho. Su última presentación fue una victoria por 1-0 frente a Defensa y Justicia, resultado que le permitió avanzar a los cuartos de final y prolongar su buen presente.

La comparación también favorece a Central en materia ofensiva y defensiva. El conjunto auriazul convirtió nueve goles más que su próximo rival y recibió dos menos. En cuanto a los partidos sin tantos en contra, el Canalla consiguió mantener su arco en cero en cinco oportunidades, mientras que Barracas lo hizo en cuatro.

El historial reciente también ofrece un antecedente favorable al equipo rosarino: durante 2026 se enfrentaron en dos oportunidades y Central ganó ambos encuentros. Se impuso 2-0 en el Gigante de Arroyito, por el Apertura, y volvió a ganar 1-0 como visitante en agosto. De todas maneras, el cruce de este domingo será una instancia eliminatoria y no tendrá margen para errores.

El encuentro será dirigido por Pablo Dóvalo, con Silvio Trucco a cargo del VAR. La serie se disputará a partido único en el estadio del equipo mejor ubicado en la fase regular. Si hay igualdad durante los 90 minutos, se jugará un tiempo suplementario de 30 minutos y, de persistir el empate, la clasificación se definirá mediante tiros desde el punto penal.