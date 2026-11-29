A las 7:50 de este domingo se registró un accidente de tránsito en la Ruta Provincial 88, a pocos metros del santuario de la Difunta Correa. En el siniestro, un hombre y una mujer que viajaban en una moto chocaron contra un auto que se dirigía en sentido contrario.

Las víctimas, una mujer de 32 años y un hombre que aún no había sido identificado, fallecieron en el acto. Según reportaron fuentes policiales, el hombre no portaba documentación en el momento del accidente.

El conductor del vehículo, un joven de 18 años, salió ileso del impacto, aunque fue trasladado a un centro de salud bajo custodia policial. Posteriormente, quedó imputado por homicidio culposo.

Una ambulancia del SAME arribó al lugar y el personal médico confirmó la muerte de los ocupantes de la moto. Efectivos de la Policía Científica llevaron a cabo las pericias necesarias para determinar las causas del choque.

En otro incidente, un tren de cargas de Ferrosur Roca descarriló en Bahía Blanca, lo que generó preocupación por el estado de las vías en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires.