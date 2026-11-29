El Cottolengo Don Orione reclamaría una deuda superior a los $700 millones al Gobierno nacional por la falta de pago de medicamentos e insumos destinados a sus pacientes, y evalúa volver a recurrir a la Justicia ante la falta de respuestas de la Secretaría Nacional de Discapacidad.

Según informó Página/12, el retraso afecta a unos 120 residentes que tienen a Incluir Salud como única cobertura médica. Entre los elementos adeudados hay anticonvulsivantes, antipsicóticos, pañales y productos de nutrición para personas con dificultades para deglutir, considerados indispensables para su calidad de vida.

Desde la institución señalaron que ya realizaron distintos reclamos, pero que no obtuvieron respuestas a sus correos electrónicos ni llamados. Para sostener la atención, recurren a donaciones, ahorros, ingresos propios y aportes de familiares y tutores legales. En algunos casos, también utilizan parte de las pensiones por discapacidad para comprar los insumos necesarios.

La Agencia Noticias Argentinas se comunicó con fuentes del Cottolengo Don Orione que evitaron hablar del tema y sólo se limitaron a señalar: "No tenemos nada que decir, nadie de nuestra institución. Muchas gracias por la preocupación".

El conflicto se suma a una deuda anterior de $828 millones, correspondiente a prestaciones de marzo a junio, que fue cancelada el 3 de noviembre después de que la Justicia ordenara embargar las cuentas del Ministerio de Salud. Ahora, el nuevo reclamo comprende los pagos pendientes entre mayo y octubre.

Desde el Gobierno atribuyeron los retrasos a supuestas irregularidades en la presentación de facturas por parte del Cottolengo y afirmaron que existe voluntad de pago. Sin embargo, la institución rechazó esa explicación y advirtió que podría iniciar otra acción judicial si no se regulariza la situación.

El reclamo se produce mientras el Presupuesto 2027 prevé una reducción de los fondos destinados a Incluir Salud, de $1,3 a $1,1 billones, según consignó Página/12. Además, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, informó ante el Senado que desde 2023 se registraron 661 amparos judiciales de organizaciones vinculadas con la discapacidad por deudas.