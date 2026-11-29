El 2 y 3 de diciembre se realizará en La Fluvial el congreso “Construyendo Comunidad”, organizado por Fundación Rosario con el acompañamiento del Gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario. El encuentro abordará la **prevención de las violencias** y el delito desde una perspectiva de desarrollo humano, con eje en el trabajo territorial y la participación de las comunidades.

La actividad reunirá a **autoridades provinciales y municipales**, especialistas nacionales e internacionales y organizaciones sociales. Durante las dos jornadas habrá **conversatorios**, presentación de experiencias locales e internacionales, espacios de diálogo entre autoridades y la comunidad, actividades culturales y la elaboración colectiva de un **Documento de Compromiso de Pacto Social**.

El secretario de Políticas de Inclusión y Abordajes Sociales de Santa Fe, Ramón Soques, destacó el trabajo conjunto con municipios, organizaciones sociales y referentes comunitarios. “La **prevención social de las violencias** y el delito es una tarea que se construye todos los días en el territorio”, sostuvo.

En ese sentido, señaló que desde el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano se trabaja para acompañar a las personas, fortalecer vínculos y generar oportunidades. También remarcó que la **presencia del Estado en los barrios** permite conocer las necesidades de cada comunidad y desarrollar respuestas.

Por su parte, el secretario de Cooperación, Cristian Cunha, explicó que el congreso busca complementar las **políticas de seguridad integral** de la Provincia con acciones sociales orientadas a la prevención. “Hay una complementariedad de las políticas sociales que permiten el sostenimiento y la prevención de la lucha contra la violencia”, afirmó.

Desde la Municipalidad de Rosario, el secretario de Gobierno, Sebastián Chale, señaló que el encuentro forma parte de una **agenda conjunta** con la Provincia. “Eso es lo que vamos a hacer en ‘Construyendo Comunidad’ con distintos paneles, experiencias de países vecinos como **Uruguay**, **Chile** y **Brasil**”, indicó.

El presidente de Fundación Rosario, Nicolás Ruggiero, sostuvo que la propuesta busca mostrar el trabajo de las **políticas sociales** en los distintos territorios y su relación con la **prevención de la violencia**.

En la primera jornada se desarrollará el panel “Desigualdades, Territorios y Violencias en **América Latina**”, con la participación de especialistas. Luego se presentarán **experiencias de intervención** realizadas en Rosario por asociaciones civiles, cooperativas y equipos municipales y provinciales.

La segunda jornada incluirá **experiencias internacionales** vinculadas con la prevención social de las violencias y el delito. Uno de los momentos previstos será el conversatorio entre el gobernador Maximiliano Pullaro y jóvenes que participan de programas de **prevención social de las violencias**.

El intercambio estará centrado en las **experiencias, desafíos y oportunidades** vinculados con las políticas de inclusión y participación. El programa también contempla actividades culturales y espacios destinados al intercambio entre representantes del Estado, organizaciones y comunidades.