Lula vs. Bolsonaro: sorpresa en la primera vuelta

Por Sergio Berensztein

Brasil entra en la recta final hacia la segunda vuelta presidencial del 25 de octubre con un escenario que sorprendió respecto de las expectativas previas. Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quedó por delante de Lula en la primera vuelta y llega con una ventaja inicial de dos puntos. El resultado vuelve a poner en discusión el avance de la derecha en América Latina y el impacto que pueden tener esos cambios sobre Argentina.

Hay un dato que me parece especialmente significativo: los oficialismos vienen teniendo enormes dificultades para sostenerse electoralmente. Desde 2018, los gobiernos en ejercicio perdieron 17 de las últimas 20 elecciones presidenciales en la región. No importa demasiado si son de derecha, centro o izquierda. Hay una demanda social que los gobiernos no siempre consiguen responder y una expectativa ciudadana cada vez más difícil de satisfacer.

En Brasil, además, la elección dejó una señal importante en el Congreso. El espacio de Bolsonaro consiguió ampliar su representación y, mediante alianzas, podría tener una posición favorable para impulsar su agenda. Si finalmente gana la segunda vuelta, uno de los principales objetivos debería ser la consolidación fiscal. Brasil tiene problemas en sus cuentas públicas y cualquier nuevo gobierno va a enfrentar la necesidad de ordenar ese frente sin perder de vista el crecimiento y el empleo.

También hay que mirar lo que ocurrió en los estados. La derecha avanzó en territorios de enorme peso político y económico, como San Pablo y Minas Gerais. En las grandes ciudades, Lula perdió parte de la tracción que históricamente tuvo, mientras conserva mayor respaldo en localidades pequeñas. Ese cambio territorial puede ayudar a explicar el resultado. Brasil se muestra dividido no solamente políticamente, sino también geográficamente, con una diferencia cada vez más marcada entre distintas regiones y perfiles de votantes.

Hay otro factor que no se puede dejar afuera: la inseguridad. Brasil, como buena parte de América Latina, enfrenta el crecimiento de organizaciones criminales sofisticadas, con capacidad tecnológica y territorial. En las grandes ciudades, ese problema pesa sobre una clase media que también cambió y que tiene nuevas preocupaciones. Lula conserva una relación fuerte con sectores populares y jubilados que recuerdan la movilidad social de sus primeros gobiernos, pero esa memoria convive con nuevas demandas y con cuestionamientos por casos de corrupción que alcanzan incluso al entorno familiar del Presidente.

Las encuestas también quedaron bajo la lupa. Técnicamente, la diferencia final estuvo dentro de los márgenes de error, pero durante la campaña las principales consultoras mostraron sistemáticamente a Lula por encima. Esto no significa que las encuestas hayan dejado de servir, pero sí que hay que mirarlas con cautela. También apareció con fuerza el voto religioso, especialmente el peso de las iglesias evangelistas, y una campaña atravesada por acusaciones falsas y estrategias negativas. En una elección tan polarizada, aparentemente todo vale para conseguir algunos votos.

Ahora viene la segunda vuelta y, a mi entender, Lula enfrenta una tarea muy difícil. Los candidatos que quedaron fuera de la competencia sumaron apenas el 7,58% y buena parte de esos votos proviene de sectores de derecha, centro-derecha o posiciones más radicalizadas. También está presente la influencia de actores externos, como Donald Trump y Javier Milei, aunque el propio espacio de Bolsonaro tuvo razones para evitar una intervención demasiado fuerte de Trump. Brasil es demasiado importante para la región como para mirar esta elección solamente como un asunto interno: lo que ocurra el 25 de octubre tendrá impacto económico, político y comercial también sobre Argentina.