Alerta por tormentas fuertes en Córdoba y el centro del país: hay zonas bajo nivel naranja

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este martes una serie de alertas meteorológicas por tormentas de variada intensidad que afectarán a un amplio sector de la región centro y sur de la Argentina.

Según el informe elaborado para la Dirección de Gestión de Riesgos y difundido a través del Sistema Integrado Provincial de Alertas (SIPA), los fenómenos podrían afectar principalmente al sur, sudeste, este y norte y noreste provincial de Córdoba, aunque también se esperan tormentas en el centro y las zonas serranas.

Los eventos podrían estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas intensas, granizo mediano y actividad eléctrica.

Además, podrían provocar una reducción de la visibilidad, calzadas resbaladizas y posibles anegamientos.

Las proyecciones muestran un desarrollo inicial de tormentas en el sur provincial durante la noche del martes, con una extensión hacia otros sectores a lo largo del miércoles.

Las advertencias incluyen avisos de nivel amarillo y naranja debido al desarrollo de fenómenos que podrían generar complicaciones en la vía pública e interrupciones en las actividades cotidianas.

El nivel de alerta naranja abarca a las provincias de Mendoza y San Luis, donde se esperan tormentas de mayor severidad. Bajo este parámetro, el organismo oficial insta a la población a prepararse, ya que se prevén eventos climáticos potencialmente peligrosos para la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente.

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Por su parte, la alerta amarilla se extenderá sobre el centro y sur de Córdoba, La Pampa, Río Negro, Neuquén, San Luis, San Juan y Mendoza. Esta categoría de riesgo implica estar informados ante la eventual caída de agua en cortos períodos, ráfagas de viento y probable caída de granizo, con capacidad de daño temporal.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre, asegurar elementos que puedan volarse en techos o balcones, no sacar la basura para prevenir anegamientos y mantenerse permanentemente informados a través de los canales oficiales.