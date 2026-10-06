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Operativo en Córdoba: así trasladaron de urgencia a un bebé de 25 días que llegó desde La Rioja

El procedimiento estuvo a cargo de un servicio de emergencias y contó con el acompañamiento de efectivos policiales, quienes implementaron un cordón sanitario para garantizar el recorrido.

06/10/2026 | 16:49Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Imágenes del impactante traslado del bebé en Córdoba.

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Un bebé de 25 días, proveniente de La Rioja, fue trasladado desde el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella hasta un centro de saludEl procedimiento estuvo a cargo de un servicio de emergencias y contó con el acompañamiento de efectivos policiales

La bebé necesitaba atención cardiológica que no estaba disponible en su provincia. El comisario Diego Abregú comentó a Cadena 3 que durante el recorrido se montó un cordón sanitario para facilitar el paso de la ambulancia y asegurar un traslado seguro hacia el hospital privado en Barrio Colina de Belsafio.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El traslado contó con la participación de aproximadamente cinco dotaciones de motocicletas que realizaron cortes y despejaron el camino para dos ambulancias: una transportando a la bebé y otra lista para cualquier eventualidad.

“Gracias a Dios, el traslado resultó con éxito y la bebé llegó en buen estado de salud para continuar con los estudios necesarios”, afirmó el comisario Abregú.

Informe de Celeste Benecchi.

Lectura rápida

¿Quién fue trasladado? Un bebé de 25 días proveniente de La Rioja.

¿Cuándo ocurrió el traslado? Recientemente, aunque no se especifica la fecha exacta.

¿Dónde fue trasladado? Desde el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella a un hospital privado en Barrio Colina de Belsafio.

¿Cómo se realizó el traslado? A través de un servicio de emergencias con el acompañamiento de efectivos policiales y un cordón sanitario.

¿Por qué fue necesario el traslado? La bebé necesitaba atención cardiológica que no estaba disponible en su provincia.

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