Operativo en Córdoba: así trasladaron de urgencia a un bebé de 25 días que llegó desde La Rioja

Un bebé de 25 días, proveniente de La Rioja, fue trasladado desde el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella hasta un centro de salud. El procedimiento estuvo a cargo de un servicio de emergencias y contó con el acompañamiento de efectivos policiales.

La bebé necesitaba atención cardiológica que no estaba disponible en su provincia. El comisario Diego Abregú comentó a Cadena 3 que durante el recorrido se montó un cordón sanitario para facilitar el paso de la ambulancia y asegurar un traslado seguro hacia el hospital privado en Barrio Colina de Belsafio.

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Un gran despliegue para un pequeño paciente ?? Un bebé de 25 días, proveniente de La Rioja, fue trasladado desde el Aeropuerto Internacional Ing. Ambrosio Taravella hasta un centro de salud. ???? El procedimiento estuvo a cargo de un servicio de emergencias y contó con el acompañamiento de efectivos policiales, quienes implementaron un cordón sanitario para garantizar el recorrido. — Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) October 6, 2026

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El traslado contó con la participación de aproximadamente cinco dotaciones de motocicletas que realizaron cortes y despejaron el camino para dos ambulancias: una transportando a la bebé y otra lista para cualquier eventualidad.

“Gracias a Dios, el traslado resultó con éxito y la bebé llegó en buen estado de salud para continuar con los estudios necesarios”, afirmó el comisario Abregú.

Informe de Celeste Benecchi.