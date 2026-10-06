Investigadores de la UNC avanzan con biomarcadores para predecir la respuesta a la inmunoterapia

Investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) desarrollan un proyecto que busca mejorar la precisión y los tiempos de respuesta en el tratamiento del cáncer de mama mediante el uso de biomarcadores. La iniciativa apunta a identificar, a partir de muestras de sangre, qué pacientes podrían beneficiarse de la inmunoterapia.

Santiago Palma, secretario de Innovación y Vinculación Tecnológica de la UNC, destacó la importancia del trabajo y el compromiso del equipo científico. La investigación reúne a especialistas que buscan trasladar sus resultados del laboratorio a la práctica clínica.

Sabrina Dhooge y Mariana Maccioni, integrantes del proyecto, en diálogo con Cadena 3, explicaron que la plataforma de biomarcadores tiene como objetivo medir indicadores capaces de anticipar la respuesta de una paciente frente a una determinada terapia. “Los biomarcadores son elementos que se pueden medir desde el laboratorio, como la glucosa para diabetes, y tienen relevancia clínica”, explicó Dhooge.

La iniciativa surgió a partir de la necesidad de acelerar la toma de decisiones frente a casos de cáncer avanzado. En este contexto, las investigadoras remarcaron también la importancia de la detección temprana. “Es crucial que se realicen chequeos anuales, ya que el cáncer de mama tiene altas probabilidades de curación si se detecta a tiempo”, señaló Maccioni.

Uno de los principales desafíos del proyecto consiste en encontrar biomarcadores que puedan detectarse en sangre, evitando depender exclusivamente de muestras de tejido. Esta alternativa podría simplificar los procedimientos y permitir obtener información con mayor rapidez.

“Para ganar tiempo, queremos identificar quiénes pueden beneficiarse con inmunoterapias que actualmente no están disponibles para todos”, explicó Dhooge. La posibilidad de contar con indicadores capaces de orientar la elección del tratamiento representa uno de los objetivos centrales de la investigación.

Hasta el momento, el equipo analizó muestras correspondientes a 26 pacientes y logró identificar cinco candidatos a biomarcadores que podrían tener utilidad clínica.

El siguiente paso será avanzar en su validación en condiciones reales, una etapa fundamental para determinar si los resultados obtenidos en la investigación pueden trasladarse a la atención médica.

El proyecto también incorpora experiencias internacionales. Dhooge realizó una estancia de formación en Suiza, donde tuvo acceso a técnicas y herramientas avanzadas que ahora busca aplicar en Córdoba. “La experiencia fue enriquecedora y quiero trasladar esos conocimientos al país”, sostuvo.

La investigación pone de relieve el papel de la ciencia desarrollada en Argentina y la importancia de generar condiciones que permitan que investigadores formados en el país puedan continuar sus proyectos localmente. En ese sentido, la iniciativa combina innovación, formación científica y vinculación tecnológica con una problemática de alto impacto sanitario.

Equipo

Sabrina Dhooge, Nicolas Nuñez, Mariana Maccioni, Lucia Boffelli, Jeremias Dutto, Ana Paula Flores, Jeremias Bustos, Pilar Biasi.

“Felicitamos a todo el equipo por su dedicación a la ciencia”, expresó Palma al destacar el trabajo realizado por las investigadoras y el potencial de una investigación que busca aportar nuevas herramientas para el diagnóstico y tratamiento personalizado del cáncer de mama.

Entrevista de "Viva la Radio"