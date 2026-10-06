Los secretos del adiós de Messi: el rol de Scaloni y una sorpresa santafesina

Por Nicolás Mai

El ambiente del fútbol argentino vive una jornada repleta de emociones en la previa de la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.

En diálogo con Cadena 3, el relator santafesino Nico Mai —periodista y allegado al entorno del capitán argentino— ofreció revelaciones exclusivas sobre cómo se gestó la presencia del astro en el Estadio Monumental y los entretelones de una noche que quedará para la historia.

Mai reveló que Messi no tenía previsto jugar este encuentro debido al reciente fallecimiento de su padre, Jorge Messi, un hecho que alteró drásticamente la logística de su retiro del conjunto nacional. "La información es que Leo no estaba preparado para este partido. La congoja y la tristeza por la noticia tan fresca de la muerte de su papá hacían que anímicamente no estuviera bien. Sin embargo, sus compañeros y fundamentalmente el entrenador Lionel Scaloni fueron vitales para convencerlo de estar hoy aquí", explicó el periodista.

Asimismo, el relator detalló que la intención original del futbolista era comunicar su decisión de manera presencial. "A la carta del 31 de agosto la iba a leer en una conferencia de prensa convocada en Miami, con su papá aún con vida. La pérdida de su padre cambió los planes y aceleró el anuncio a través de sus redes sociales", contó Mai, remarcando la enorme carga afectiva que atravesará el homenaje.

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En el plano del espectáculo preparado para el cierre del evento, Mai confirmó el misterio detrás de la grilla oficial en el segmento denominado "sorpresa", previsto para las 22:30. A pedido expreso de Messi, el cantante santafesino Sergio Torres —exlíder del Grupo Cali— participará del show y musicalizará el momento en que el capitán realice la vuelta olímpica sobre el césped de River Plate.

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