Exclusivo de Cadena 3
Los secretos del adiós de Messi: el rol de Scaloni y una sorpresa santafesina
Nico Mai, relator de Cadena 3 y amigo personal del astro, contó detalles íntimos de la noche de despedida en River, los cambios de planes tras la muerte de su padre y el artista elegido por el "10".
06/10/2026 | 13:58Redacción Cadena 3
FOTO: Nico Mai junto a Messi.
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Audio. Nico Mai reveló los secretos del adiós de Messi: el rol de Scaloni y una sorpresa santafesina
El Último de Leo
El ambiente del fútbol argentino vive una jornada repleta de emociones en la previa de la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.
En diálogo con Cadena 3, el relator santafesino Nico Mai —periodista y allegado al entorno del capitán argentino— ofreció revelaciones exclusivas sobre cómo se gestó la presencia del astro en el Estadio Monumental y los entretelones de una noche que quedará para la historia.
Mai reveló que Messi no tenía previsto jugar este encuentro debido al reciente fallecimiento de su padre, Jorge Messi, un hecho que alteró drásticamente la logística de su retiro del conjunto nacional. "La información es que Leo no estaba preparado para este partido. La congoja y la tristeza por la noticia tan fresca de la muerte de su papá hacían que anímicamente no estuviera bien. Sin embargo, sus compañeros y fundamentalmente el entrenador Lionel Scaloni fueron vitales para convencerlo de estar hoy aquí", explicó el periodista.
Asimismo, el relator detalló que la intención original del futbolista era comunicar su decisión de manera presencial. "A la carta del 31 de agosto la iba a leer en una conferencia de prensa convocada en Miami, con su papá aún con vida. La pérdida de su padre cambió los planes y aceleró el anuncio a través de sus redes sociales", contó Mai, remarcando la enorme carga afectiva que atravesará el homenaje.
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El fin de una era. Minuto a minuto: así es el cronograma de la despedida de Messi de la selección
La jornada comenzará a las 17.30 con música y animación. Habrá shows de Damas Gratis, Los Fundamentalistas, La Sole, Ulises Bueno, Q’ Lokura y una sorpresa para el cierre. El partido es a las 20. Los detalles.
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En el plano del espectáculo preparado para el cierre del evento, Mai confirmó el misterio detrás de la grilla oficial en el segmento denominado "sorpresa", previsto para las 22:30. A pedido expreso de Messi, el cantante santafesino Sergio Torres —exlíder del Grupo Cali— participará del show y musicalizará el momento en que el capitán realice la vuelta olímpica sobre el césped de River Plate.
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Lectura rápida
¿Qué evento se está llevando a cabo? Se está llevando a cabo la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.
¿Quién es Nico Mai? Es un relator santafesino y periodista, allegado al entorno de Messi.
¿Cuándo se realizó la despedida? La despedida está programada para la jornada previa al evento, con detalles sobre la logística del mismo.
¿Dónde tendrá lugar el evento? El evento tendrá lugar en el Estadio Monumental.
¿Por qué Messi no tenía previsto jugar? Messi no estaba preparado para jugar debido al reciente fallecimiento de su padre, Jorge Messi.