Debut triunfal de Thiago Cardozo en el arco de la selección uruguaya

Thiago Cardozo tuvo su debut oficial como arquero de la selección uruguaya este martes en la victoria sobre India en el amistoso por la Fecha FIFA.

En su primera convocatoria para la selección mayor, el arquero de Belgrano se estrenó con una actuación correcta en la goleada de la "Celeste" por 6 a 1.

Cardozo tuvo poca exigencia ya que la selección de India tuvo poco peso ofensivo y escasas llegadas claras al arco uruguayo. Sin embargo, igualmente tuvo algunas intervenciones clave.

La primera de ellas se dio antes del primer gol, ya que controló en el segundo palo un centro que pudo dejar pasar, pero al atrapar el balón generó el contraataque que terminó en el penal que Darwin Núñez cambió por gol.

La mejor acción de Cardozo se dio a los 25 minutos del segundo tiempo cuando Mohammed Sanan sacó un tiro desde afuera del área con mucha potencia, y el ex Peñarol despejó con una mano cuando el balón se metía cerca del travesaño.

Otra intervención positiva fue a los 90’ cuando sacó sin inconvenientes un remate de Ryan Williams sin ángulo, que intentó sorprender a Cardozo, pero el arquero envió la pelota al córner.

La única acción en la que Cardozo pudo estar mejor fue en la que ocasionó el gol de India. Se dio a los 22 minutos cuando Williams pateó con mucha libertad desde afuera del área, el arquero quiso embolsar la pelota pero dio un rebote corto, y Anirudh Thapa llegó para definir rápidamente y poner el único tanto de los dueños de casa.

Cardozo también sumó un par de atajadas a tiros de los futbolistas indios que llegaron con poca fuerza a su arco, y no tuvo errores a la hora de descolgar centros en el área. A su vez, fue eficiente a la hora de utilizar los pies, sabiendo cuándo podía jugar en corto con un compañero y cuándo debía salir en largo.

En resumen, el arquero "pirata" tuvo una actuación positiva en su estreno absoluto con la selección uruguaya y habrá qué ver qué lugar se gana en la consideración del entrenador Diego Forlán de cara al futuro cercano.