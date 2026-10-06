FOTO: La Ciudad transferirá la nueva cárcel de Marcos Paz a la Nación para cerrar Devoto

La Ciudad realizará la entrega oficial de la nueva cárcel de Marcos Paz a la Nación, un paso necesario para el traslado de los internos que actualmente se encuentran en el penal de Villa Devoto y para el desalojo de este último.

El Gobierno porteño ha confirmado que el jueves se llevará a cabo la firma del convenio de entrega entre la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y su par en la Ciudad, Horacio Giménez.

Asimismo, se establecerá un Comando Unificado Federal, que incluirá fuerzas de seguridad federales, de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires. Este comando será responsable de la planificación, coordinación y ejecución del operativo de traslado de los reclusos desde Villa Devoto hacia Marcos Paz.

De acuerdo con lo informado, el proceso se llevará a cabo de manera gradual y progresiva, garantizando así las condiciones de seguridad y control en cada etapa.

La construcción de la nueva cárcel había estado interrumpida durante cinco años, pero fue reactivada por la gestión de Jorge Macri en diciembre de 2024. El complejo se sitúa en un terreno de 80 hectáreas, tiene capacidad para 2.240 internos y contará con cuatro unidades de máxima seguridad.

El plan operativo para llevar a cabo el traslado tomará en consideración el perfil criminológico de cada interno, así como la prevención de riesgos durante el proceso. También se establecerán mecanismos de enlace, alerta temprana, intercambio de información y respuesta inmediata ante posibles incidentes o contingencias.