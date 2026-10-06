Récord histórico de mujeres en el Congreso de Brasil: más diputadas, pero aún en minoría
El número de diputadas electas en Brasil subió de 90 a 109, lo que representa un incremento del 21%. Sin embargo, siguen siendo una minoría en la Cámara baja, donde hay 513 escaños.
FOTO: El número de mujeres elegidas para el Congreso Nacional es récord.
Buenos Aires, 6 de octubre (NA) -- Las elecciones recientes en Brasil han marcado un hito al registrar un aumento en la representación femenina en la Cámara de Diputados y el Senado Federal, alcanzando niveles sin precedentes.
En la Cámara baja, la cantidad de diputadas elegidas pasó de 90 a 109, lo que se traduce en un incremento del 21% respecto al total anterior. A pesar de este avance, las mujeres continúan siendo minoría frente a un total de 513 bancas.
Este crecimiento se produjo en un contexto de disminución en la participación de mujeres como candidatas. En 2022, se presentaron 3.317 mujeres para diputadas federales; sin embargo, en las elecciones de este año, la cifra se redujo a 2.820, lo que representa una caída del 24%, de acuerdo con datos de Agencia Brasil.
En el Senado Federal, los electores eligieron a 12 mujeres entre los 54 escaños disponibles, lo que marca la cifra más alta desde el retorno a la democracia. En 2018, cuando se renovó también dos tercios de la Cámara alta, solo fueron electas ocho mujeres.
El Senado cuenta con 81 senadores, con mandatos de ocho años, y cada cuatro años se renueva un tercio o dos tercios del mismo, lo que implica que el número de senadoras aumentará de 15 a 18 el próximo año.
A pesar de estos avances, especialistas y organizaciones que abogan por la paridad han señalado que aún persisten desafíos significativos para lograr una representación más equitativa. Las mujeres siguen siendo minoría en términos absolutos, y existen desigualdades en la distribución de escaños por bloques y regiones. Además, la reducción en el número de candidatas plantea interrogantes sobre el acceso, el financiamiento y las condiciones para competir en igualdad de oportunidades.
Lejos de la igualdad
Aunque se han conseguido logros, las mujeres siguen siendo una minoría en ambas cámaras del Congreso brasileño. En la Cámara de Diputados, la representación femenina alcanzará el 21% de los 513 diputados en la próxima legislatura.
Entre los partidos de izquierda, el Partido de los Trabajadores contará con 25 diputadas, mientras que el Partido Socialismo y Libertad y el Partido Comunista de Brasil tendrán siete cada uno. El Partido Socialista Brasileño elegirá cinco y el Partido Verde, dos, según un recuento de Prensa Latina.
En el centro, tanto el Movimiento Democrático Brasileño como el Partido Social Democrático eligieron cinco mujeres cada uno. En el bloque de la derecha, el Partido Liberal tendrá la mayor representación femenina con 22 diputadas, seguido por Unión Brasil con ocho, Podemos con siete, Progresistas con seis y Republicanos con cinco.
A partir del próximo año, el número de senadoras representará el 22,2% de los 81 escaños. Las senadoras electas asumirán en febrero y sus mandatos se extenderán hasta 2035.
El Distrito Federal eligió a dos mujeres y se convierte en el único estado de Brasil con tres senadoras, ya que contaba con una representante femenina previamente. En contraste, Piauí sigue siendo el único estado que nunca ha elegido a una senadora.
Directrices para mujeres
A pesar del aumento en el número de mujeres parlamentarias electas, esto no garantiza necesariamente la implementación de políticas dirigidas a las mujeres.
Según la opinión de Flávia Biroli, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Brasilia, el aumento de mujeres en cargos electos también conlleva una mayor diversidad de pensamiento, y algunas de estas mujeres pueden defender posturas patriarcales y no igualitarias. "Es posible que se elijan mujeres que representen posturas económicas perjudiciales para la gran mayoría de las mujeres", indicó, refiriéndose a la senadora Bia Kicis (Partido Liberal), quien votó en contra de la ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres. Aumento del número de mujeres negras en Diputados La representación de mujeres negras en la Cámara de Diputados también ha visto un incremento. Según una encuesta de la organización Mulheres Negras Decidem, al menos 15 mujeres negras han sido elegidas como diputadas federales para 2026, lo que representa un aumento del 66,6% respecto a 2022. Tainah Pereira, coordinadora política de la organización, expresó su satisfacción por estos avances, destacando que la mayoría de estas mujeres son jóvenes, lo que sugiere una renovación en la presencia femenina, especialmente de mujeres negras. En el Senado, sin embargo, la situación es diferente. De las doce senadoras electas, ninguna es negra. Eliziane Gama (PT), senadora por Maranhão, se identifica como negra pero no fue reelegida. Otras dos candidatas negras también perdieron sus elecciones, como Mariana Silva (Rede) y Benedita da Silva (PT), esta última siendo la primera mujer negra elegida al Senado en 1998. Agencia NA ¿Qué ocurrió en las elecciones de Brasil? ¿Cuántas diputadas fueron elegidas? ¿Qué desafíos persisten para la representación femenina? ¿Cuántas senadoras fueron elegidas? ¿Qué sucede con las mujeres negras en el Congreso?
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Se registró un aumento histórico en la representación de mujeres en el Congreso, con más diputadas electas.
La cantidad de diputadas electas creció de 90 a 109, un incremento del 21%.
Aún son minoría en el Congreso y hay brechas en la distribución de escaños por bloques y regiones.
Se eligieron 12 mujeres en el Senado, la cifra más alta desde el retorno a la democracia.
Se eligieron al menos 15 mujeres negras como diputadas, un aumento del 66,6% respecto a 2022.
"Es posible que se elijan mujeres que representen posturas económicas perjudiciales para la gran mayoría de las mujeres", indicó, refiriéndose a la senadora Bia Kicis (Partido Liberal), quien votó en contra de la ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres.
Aumento del número de mujeres negras en Diputados
La representación de mujeres negras en la Cámara de Diputados también ha visto un incremento. Según una encuesta de la organización Mulheres Negras Decidem, al menos 15 mujeres negras han sido elegidas como diputadas federales para 2026, lo que representa un aumento del 66,6% respecto a 2022.
Tainah Pereira, coordinadora política de la organización, expresó su satisfacción por estos avances, destacando que la mayoría de estas mujeres son jóvenes, lo que sugiere una renovación en la presencia femenina, especialmente de mujeres negras.
En el Senado, sin embargo, la situación es diferente. De las doce senadoras electas, ninguna es negra. Eliziane Gama (PT), senadora por Maranhão, se identifica como negra pero no fue reelegida. Otras dos candidatas negras también perdieron sus elecciones, como Mariana Silva (Rede) y Benedita da Silva (PT), esta última siendo la primera mujer negra elegida al Senado en 1998.
Agencia NA
¿Qué ocurrió en las elecciones de Brasil?
¿Cuántas diputadas fueron elegidas?
¿Qué desafíos persisten para la representación femenina?
¿Cuántas senadoras fueron elegidas?
¿Qué sucede con las mujeres negras en el Congreso?
[Fuente: Noticias Argentinas]