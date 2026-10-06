Récord histórico de mujeres en el Congreso de Brasil: más diputadas, pero aún en minoría

Buenos Aires, 6 de octubre (NA) -- Las elecciones recientes en Brasil han marcado un hito al registrar un aumento en la representación femenina en la Cámara de Diputados y el Senado Federal, alcanzando niveles sin precedentes.

En la Cámara baja, la cantidad de diputadas elegidas pasó de 90 a 109, lo que se traduce en un incremento del 21% respecto al total anterior. A pesar de este avance, las mujeres continúan siendo minoría frente a un total de 513 bancas.

Este crecimiento se produjo en un contexto de disminución en la participación de mujeres como candidatas. En 2022, se presentaron 3.317 mujeres para diputadas federales; sin embargo, en las elecciones de este año, la cifra se redujo a 2.820, lo que representa una caída del 24%, de acuerdo con datos de Agencia Brasil.

En el Senado Federal, los electores eligieron a 12 mujeres entre los 54 escaños disponibles, lo que marca la cifra más alta desde el retorno a la democracia. En 2018, cuando se renovó también dos tercios de la Cámara alta, solo fueron electas ocho mujeres.

El Senado cuenta con 81 senadores, con mandatos de ocho años, y cada cuatro años se renueva un tercio o dos tercios del mismo, lo que implica que el número de senadoras aumentará de 15 a 18 el próximo año.

A pesar de estos avances, especialistas y organizaciones que abogan por la paridad han señalado que aún persisten desafíos significativos para lograr una representación más equitativa. Las mujeres siguen siendo minoría en términos absolutos, y existen desigualdades en la distribución de escaños por bloques y regiones. Además, la reducción en el número de candidatas plantea interrogantes sobre el acceso, el financiamiento y las condiciones para competir en igualdad de oportunidades.

Lejos de la igualdad

Aunque se han conseguido logros, las mujeres siguen siendo una minoría en ambas cámaras del Congreso brasileño. En la Cámara de Diputados, la representación femenina alcanzará el 21% de los 513 diputados en la próxima legislatura.

Entre los partidos de izquierda, el Partido de los Trabajadores contará con 25 diputadas, mientras que el Partido Socialismo y Libertad y el Partido Comunista de Brasil tendrán siete cada uno. El Partido Socialista Brasileño elegirá cinco y el Partido Verde, dos, según un recuento de Prensa Latina.

En el centro, tanto el Movimiento Democrático Brasileño como el Partido Social Democrático eligieron cinco mujeres cada uno. En el bloque de la derecha, el Partido Liberal tendrá la mayor representación femenina con 22 diputadas, seguido por Unión Brasil con ocho, Podemos con siete, Progresistas con seis y Republicanos con cinco.

A partir del próximo año, el número de senadoras representará el 22,2% de los 81 escaños. Las senadoras electas asumirán en febrero y sus mandatos se extenderán hasta 2035.

El Distrito Federal eligió a dos mujeres y se convierte en el único estado de Brasil con tres senadoras, ya que contaba con una representante femenina previamente. En contraste, Piauí sigue siendo el único estado que nunca ha elegido a una senadora.

Directrices para mujeres

A pesar del aumento en el número de mujeres parlamentarias electas, esto no garantiza necesariamente la implementación de políticas dirigidas a las mujeres.