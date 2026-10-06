América Latina enfrenta un leve descenso en su crecimiento económico para 2026, según el BM

El Banco Mundial ha proyectado que América Latina y el Caribe experimentarán una ligera disminución en su crecimiento, alcanzando un 2,2% en 2026, en comparación con el 2,4% del año anterior, según las nuevas previsiones regionales publicadas el día de hoy.

En el grupo de países con mejor desempeño destacan El Salvador, Paraguay y Argentina. El Salvador, con un crecimiento estimado del 4,5%, y Paraguay, del 4,7%, se benefician de mejores condiciones de seguridad y políticas de austeridad fiscal que han favorecido una inversión privada activa, según explica la entidad.

Argentina, por su parte, muestra una proyección del 2,1% y se posiciona para crecer durante tres años consecutivos, de 2025 a 2027, algo que no ocurría en casi dos décadas, gracias al ajuste fiscal, reformas tributarias y una economía más abierta, según se indica en el comunicado citado por RFI y la Agencia Noticias Argentinas. Sin embargo, esta cifra representa una disminución respecto al 4,5% alcanzado el año anterior.

El Banco Mundial publica estas previsiones una semana antes de su reunión bianual. Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta del BM para la región, destacó que América Latina y el Caribe tiene el potencial de lograr un crecimiento más sólido y ambicioso, y que aquellos países con marcos macroeconómicos robustos, instituciones fortalecidas y reformas están demostrando que es posible alcanzar un mayor dinamismo.

Las dos economías más grandes de la región, Brasil y México, están mostrando señales de estancamiento: Brasil con un 2,1% y México con un 1,4%. El BM atribuye este desempeño a las estrictas condiciones monetarias necesarias para mantener la desinflación, la incertidumbre en políticas económicas y la disminución de la inversión pública.

El informe también advierte que un crecimiento insuficiente limita las oportunidades de reducir la pobreza y la informalidad económica en la región. Además, el fenómeno de El Niño podría impactar la actividad económica de diversas maneras, desde sequías que afectan la generación hidroeléctrica y perjudican la agricultura, hasta episodios de lluvias extremas.

El Banco Mundial señala, además, que la volatilidad de los precios de la energía representa un riesgo importante para la inflación, y estima que los bancos centrales probablemente mantendrán tasas de interés más altas por un tiempo prolongado para contener la inflación.

Asimismo, la escalada de violencia en Oriente Medio, tras el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán que comenzó a finales de febrero, ha elevado los precios globales de la energía y añadido riesgos externos a la región.