Arqueólogos resuelven un misterio de 100 años en Florida relacionado con la cerámica antigua

Hace aproximadamente un siglo, arqueólogos que excavaban fragmentos de cerámica en la región de Tampa Bay se encontraron con un enigma. Algunos de los fragmentos presentaban decoraciones que se asemejaban notablemente a la cerámica hallada cientos de kilómetros al norte. Estas piezas parecían estar vinculadas a la cultura Mississippiana, que surgió hace más de mil años y transformó la vida social, económica y política en gran parte del sureste de América del Norte.

Sin embargo, durante décadas, los mapas de la cultura Mississippiana generalmente excluyeron a la península de Florida. La cerámica de Tampa Bay sugirió que la relación de esta región con dicha cultura podría ser más compleja de lo que se pensaba. "Ha sido un debate abierto durante un siglo", comentó Neill Wallis, curador de arqueología de Florida en el Museo de Historia Natural de Florida. "Los sitios de Tampa Bay tenían algunas características similares a las Mississippianas, como complejos de aldeas con montículos, pero carecían de otras, como la agricultura de maíz y la cerámica con temperado de conchas. La cerámica con apariencia Mississippiana siempre ha planteado la pregunta: ¿cómo llegó esto a Tampa Bay?"

La cerámica Mississippiana podría proporcionar evidencia sólida que vincule a las comunidades de Tampa Bay con la cultura más amplia. Sin embargo, las similitudes decorativas por sí solas no podían revelar dónde se habían fabricado realmente los recipientes. Sin la tecnología y la experiencia necesarias para responder a esa pregunta, los curadores del museo almacenaron los fragmentos misteriosos mientras permanecían sin resolver las explicaciones competidoras.

Recientemente, investigadores del Museo de Historia Natural de Florida llevaron a cabo un estudio destinado a determinar el origen y la manufactura de la cerámica. "Nos interesaba saber si estos recipientes habían sido importados del corazón de la cultura a través del comercio, si eran imitaciones locales de motivos Mississippianos o, como finalmente descubrimos, si fueron elaborados por migrantes que se trasladaron a las comunidades de Tampa Bay para establecerse allí", explicó Trevor Duke, quien inició la investigación para su disertación doctoral en la Universidad de Florida.

En los años posteriores, Duke y sus colegas ampliaron el alcance inicial de su disertación para compilar más evidencia de una colección más amplia de muestras. Al examinar detalles de la producción de cerámica que son casi invisibles desde la superficie, los investigadores rastrearon los recipientes decorados hasta una pequeña comunidad de artesanos hábiles que probablemente viajaron cientos de millas desde el corazón Mississippiano antes de establecerse en Tampa Bay. En comparación con la cerámica moldeada simple que se usaba ampliamente en la zona, los recipientes decorados se fabricaron con diferentes tipos de arcilla, materiales de temperado y métodos de producción. Estas diferencias sugieren que los migrantes poseían conocimientos especializados y acceso a recursos que no estaban disponibles para muchos residentes locales.

Alrededor del año 1000 d.C., se desarrolló un nuevo sistema cultural en el valle del río Misisipi, que se extendió por grandes partes de lo que hoy son el medio oeste y el este de los Estados Unidos. En sus regiones centrales, las comunidades indígenas se organizaron en jerarquías políticas, con poderosos jefes que ejercían influencia sobre los asentamientos circundantes. Grandes áreas se cultivaron con maíz, mientras que se movieron enormes cantidades de tierra para construir montículos coronados por templos y residencias para los líderes. Tampa Bay, sin embargo, se encontraba lejos de esos principales centros del norte.

La cultura regional que ocupaba Tampa Bay y las áreas circundantes durante este período es conocida como Safety Harbor. Al igual que las sociedades Mississippianas, las comunidades de Safety Harbor formaron pequeños jefaturas y construyeron montículos planos. El asentamiento más grande de la región era el hogar de los Tocobaga, mientras que otras jefaturas más pequeñas como Mocoso, Pohoy y Uzita estaban dispersas en las cercanías. Sin embargo, permanecieron diferencias importantes. Ninguno de estos grupos acumuló el mismo nivel de poder político que se observaba en los principales centros Mississippianos más al norte. Las comunidades de Tampa Bay tampoco adoptaron la extensa agricultura de maíz asociada con la sociedad Mississippiana, dependiendo en cambio de la pesca y otros recursos marinos.

Debido a esta mezcla de similitudes y diferencias, los arqueólogos han luchado durante mucho tiempo para determinar cuán estrechamente estaba conectada Tampa Bay con el corazón Mississippiano. El descubrimiento de cerámica decorada en estilos Mississippianos solo profundizó el misterio. Para investigar, Duke y otros arqueólogos del Museo de Florida reunieron 58 fragmentos de cerámica, tanto simples como decorados, de Tampa Bay. Ambos tipos de recipientes probablemente se usaron para preparar y servir alimentos, aunque las piezas decoradas podrían haber estado reservadas para eventos especiales.

Los alfareros Mississippianos de la época comúnmente mezclaban conchas de agua dulce trituradas o fragmentos de cerámica más antigua, conocidos como grog, en su arcilla. También construían los recipientes apilando rollos de arcilla en lugar de moldearlos. Estos detalles de fabricación ofrecieron a los investigadores una forma de distinguir las verdaderas tradiciones Mississippianas de las copias locales. Si los recipientes decorados de Tampa Bay habían sido importados o producidos por alfareros capacitados en métodos Mississippianos, los fragmentos deberían conservar evidencia de estas técnicas. Si los alfareros locales simplemente habían copiado la apariencia decorativa, la construcción subyacente reflejaría en su lugar prácticas familiares de Tampa Bay, como el temperado de arena.

Los investigadores utilizaron por primera vez el análisis de activación de neutrones para medir la composición química de la cerámica. Compararon esos resultados con depósitos de arcilla cruda de la zona de Tampa Bay. La química coincidió, lo que mostró que los recipientes se produjeron localmente. Ese hallazgo descartó la posibilidad de que la cerámica terminada se hubiera fabricado en el corazón Mississippiano y se hubiera transportado al sur a través del comercio. Sin embargo, no eliminó la posibilidad de que los alfareros de Tampa Bay hubieran copiado los diseños del norte.

El equipo luego examinó delgadas secciones de los fragmentos bajo un microscopio utilizando una técnica llamada petrografía. Los investigadores pulieron una sección de cerámica hasta que tuvo aproximadamente la mitad del grosor de un cabello humano, permitiendo que la luz de un microscopio polarizador la atravesara. Los granos diminutos, grietas y espacios vacíos pueden revelar cómo se preparó la arcilla y qué materiales se mezclaron en ella. "Al mirar la sección bajo un microscopio, se pueden identificar los minerales en función de su color y forma. A partir de eso, podemos averiguar qué se añadió. Es una especie de huella dactilar de las personas que la fabricaron", comentó Wallis.

Ese examen microscópico produjo algunas de las pruebas más reveladoras del estudio. Varios fragmentos decorados contenían grog, el temperado de cerámica triturada asociado con algunas tradiciones Mississippianas. Añadir grog mejora la durabilidad de un recipiente y lo ayuda a tolerar el intenso calor de la cocción. "Este temperado de grog no es algo que hayamos visto previamente o en las muestras simples de Tampa Bay", dijo Duke. "Pero en las colinas de Tallahassee, donde se encuentra el centro de montículos Mississippiano más cercano, es común en todos los recipientes. Es la técnica de temperado más simple allí".

La conexión se extendió más allá de la técnica de fabricación. Las colinas de Tallahassee se encuentran a aproximadamente 320 kilómetros al norte de Tampa Bay. Dentro del grog utilizado en los recipientes decorados, los investigadores encontraron mica, un mineral silicatado reflectante que es común en la Florida Panhandle pero inusual en la península de Florida. Aunque la arcilla circundante en los recipientes provenía de Tampa Bay, parte del material triturado que se mezcló en ella parece haber tenido su origen más al norte, en el corazón Mississippiano.

El grog apareció en el 80% de la cerámica decorada analizada, pero los investigadores no lo encontraron en ninguna pieza de cerámica simple. La mayoría de los recipientes simples contenían en cambio fragmentos de arcilla seca o arena, materiales que se habían utilizado en tradiciones locales de cerámica durante aproximadamente 3,000 años. Otras diferencias reforzaron la distinción. Los recipientes decorados se construyeron utilizando la técnica Mississippiana de enrollar arcilla y siguieron recetas de arcilla más consistentes, lo que sugiere un mayor grado de conocimiento especializado. Los recipientes simples, en contraste, fueron moldeados. Esa técnica más simple se volvió cada vez más común a medida que la población de la región creció y pudo ser aprendida rápidamente por personas sin experiencia avanzada en alfarería.

Juntas, las pruebas apuntan a alfareros que migraron desde el corazón Mississippiano y llevaron consigo tanto su conocimiento técnico como los materiales. A medida que estos artesanos viajaron hacia el sur desde el norte de Florida, pueden haber llevado consigo piezas de cerámica más antiguas hechas de arcilla encontrada en su tierra natal. Una vez que llegaron a Tampa Bay, esos recipientes podrían haber sido triturados, molidos en pequeños fragmentos y mezclados con arcilla local recién recolectada. La práctica puede haber llevado un significado cultural así como beneficios prácticos.

Los migrantes parecen haber seleccionado específicamente cerámica decorada de su tierra natal para usarla como grog. Cada recipiente examinado que contenía grog se caracterizó por lo que se conoce como grog multigeneracional, en el que un fragmento de grog contiene un fragmento aún más antiguo dentro de él. En efecto, la cerámica de una generación se había incorporado a la cerámica de la siguiente. "Es un poco como las muñecas rusas porque tienes grog dentro de grog dentro de grog. Puedes rastrear esto a varias generaciones de recipientes", dijo Wallis. Estos fragmentos incrustados eran pequeñas piezas físicas de la tierra natal de los migrantes que continuaron incorporándose a los recipientes fabricados generaciones después en Tampa Bay.

Su experiencia en alfarería y su conexión con las tradiciones Mississippianas también pueden haber ayudado a los recién llegados a establecer un papel valioso en su comunidad adoptiva. Las habilidades que eran ordinarias en su tierra natal podrían haberse convertido en altamente especializadas y deseables una vez que se trasladaron al sur. "Las comunidades migrantes a menudo tenían que encontrar su propio nicho en un nuevo lugar", comentó Andrea Torvinen, gerente de colecciones del Laboratorio de Tecnología Cerámica y Arqueología de Florida en el Museo de Historia Natural de Florida. "¿Qué habría hecho que estos migrantes se destacaran? ¿Cómo habrían establecido un papel en esta nueva área? Traer un conocimiento especializado de producción de cerámica parece haber sido una forma de hacerlo".

La evidencia sugiere que esas habilidades fueron muy valoradas. Las técnicas avanzadas parecen aparecer casi exclusivamente en la cerámica decorada, mientras que los recipientes simples continuaron fabricándose con métodos locales más simples. Los recipientes decorados también se produjeron utilizando arcilla de mayor calidad, lo que sugiere que a los alfareros migrantes se les permitió acceder a materiales escasos y superiores para su trabajo.

La división entre la cerámica decorada y la simple continuó durante siglos, planteando otra pregunta: ¿por qué los residentes locales no aprendieron simplemente las técnicas más avanzadas de los migrantes? Los investigadores sugieren que el conocimiento permaneció concentrado dentro de un pequeño grupo de artesanos que trabajaban juntos de cerca. Ya sea que se guardara intencionalmente o simplemente se transmitiera dentro de redes sociales estrechas, las técnicas no se compartieron ampliamente. "El grupo de alfareros que fabricaba los recipientes decorados probablemente tenía algún tipo de estatus especial que mantenían a través de esta práctica secreta, incluso si no era un secreto en el sentido de que nadie lo sabía", comentó Wallis. "De hecho, para secretos como este, debes difundir algunos de los detalles para que la gente sepa que hay un secreto".

Los recipientes decorados de alta calidad probablemente circularon ampliamente y fueron apreciados en toda la comunidad. Sin embargo, muchas de las características que los hacían distintivos, incluido el temperado de grog, la construcción enrollada y la preparación cuidadosa de la arcilla, estaban ocultas dentro de la cerámica terminada y, por lo tanto, eran difíciles de copiar. Sin acceso directo al pequeño círculo de alfareros migrantes que conocían estos métodos, los residentes de Tampa Bay tendrían pocas oportunidades de aprenderlos.

La investigación fue publicada en la revista American Antiquity.