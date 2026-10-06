Científicos de Stanford logran regenerar cartílago y frenar la artritis sin reemplazo articular

Un equipo de investigadores de Stanford Medicine descubrió un método sorprendente para regenerar el cartílago dañado de la rodilla al bloquear una proteína que se vuelve más abundante con el envejecimiento. En ensayos realizados con ratones ancianos, el tratamiento restauró el cartílago perdido de forma natural y ayudó a prevenir la osteoartritis tras lesiones similares a desgarros del ligamento cruzado anterior (LCA). Además, muestras de cartílago humano obtenidas de pacientes con reemplazos de rodilla comenzaron a producir nuevo cartílago funcional tras la exposición al mismo inhibidor.

Estos hallazgos sugieren que el cartílago dañado por la edad o la artritis podría ser más capaz de repararse de lo que se pensaba anteriormente. Si esta estrategia resulta efectiva en humanos, los investigadores creen que podría llevar al desarrollo de un medicamento oral o inyecciones que regeneren el cartílago y reduzcan la necesidad de cirugías de reemplazo de rodilla o cadera.

Un enfoque innovador contra la osteoartritis

La osteoartritis es una enfermedad degenerativa de las articulaciones que causa la descomposición gradual del cartílago, lo que deja las articulaciones dolorosas, hinchadas y difíciles de mover. Afecta a aproximadamente uno de cada cinco adultos en los Estados Unidos y se estima que representa alrededor de 65 mil millones de dólares en costos de atención médica anuales. Actualmente, los tratamientos se enfocan principalmente en controlar el dolor y otros síntomas, y una vez que la enfermedad se vuelve severa, la cirugía de reemplazo puede ser la única opción restante.

El estudio liderado por Stanford Medicine se centró en una proteína llamada 15-PGDH, que los investigadores describieron como un "gerozima", un término que se refiere a las enzimas que aumentan con la edad y contribuyen a la pérdida gradual de la función del tejido. Investigaciones previas del mismo grupo mostraron que la 15-PGDH actúa como un regulador importante del envejecimiento en múltiples tejidos. Bloquear esta proteína con una molécula pequeña aumentó la masa muscular y la resistencia en ratones ancianos, mientras que aumentar la 15-PGDH en animales jóvenes causó que sus músculos se encogieran y debilitaran.

En el caso del cartílago, los investigadores encontraron que, en lugar de depender de células madre, las células de cartílago existentes, llamadas condrocitos, cambiaron sus patrones de actividad genética y regresaron a un estado más juvenil. "Este es un nuevo enfoque para regenerar tejido adulto, y tiene una promesa clínica significativa para tratar la artritis debido al envejecimiento o lesiones", afirmó Helen Blau, profesora de microbiología e inmunología.

Regeneración dramática del cartílago

La investigación reveló que millones de personas sufren de dolor e inflamación en las articulaciones a medida que envejecen, y hasta ahora no había un medicamento que tratara directamente la causa de la pérdida de cartílago. Sin embargo, el inhibidor de esta gerosima causa una regeneración dramática del cartílago, más allá de lo reportado con cualquier otro medicamento o intervención.

Los investigadores también probaron el tratamiento en ratones tras lesiones traumáticas de rodilla. En estos experimentos, administraron el inhibidor de gerosima dos veces por semana durante cuatro semanas después de la lesión. El tratamiento redujo drásticamente la probabilidad de que los animales desarrollaran osteoartritis, permitiendo un movimiento más normal y una mayor carga sobre la pata afectada.

Resultados alentadores en tejido humano

Los investigadores examinaron cartílago de personas con osteoartritis que se sometían a cirugía de reemplazo total de rodilla. Tras una semana de tratamiento con el inhibidor de 15-PGDH, el tejido humano mostró una disminución en la expresión de 15-PGDH y una actividad reducida en los genes asociados con la degradación del cartílago. Más notablemente, las muestras comenzaron a regenerar cartílago articular.

Los hallazgos aún no establecen que el tratamiento pueda regenerar cartílago o prevenir la osteoartritis en humanos, pero representan una importante evidencia inicial. Se necesitarán ensayos clínicos específicos para determinar si este enfoque es seguro y efectivo para los pacientes. Un inhibidor oral de 15-PGDH ya se encuentra en pruebas clínicas para un problema relacionado con la edad: la debilidad muscular.

La doctora Blau concluyó: "Estamos muy emocionados por este potencial avance. Imaginen regenerar cartílago existente y evitar el reemplazo articular".