¿Boca rota para enfrentar a Instituto?

El entrenador de Boca, Rodolfo Arruabarrena, planea una rotación para visitar este viernes a Instituto en el estadio Mario Kempes. La práctica prevista para ese martes iba a definir si algunos titulares descansaban el viernes; al momento de la declaración, la formación aún no estaba confirmada.

El entrenador de Boca, Rodolfo Arruabarrena, planea una rotación para visitar este viernes a Instituto, por la fecha 12 del Clausura, con la idea de dar descanso a algunos de los habituales titulares pensando en el duelo de la próxima semana ante Vasco da Gama, por una de las semifinales de la Copa Sudamericana.

Leandro Paredes podría ser uno de los jugadores a preservar, aunque lejos está de confirmarse si iría entre los suplentes o si definitivamente no viaja.

Boca recuperará a su arquero titular, Alvaro Montero, quien regresó de los amistosos en la selección Colombia durante la fecha FIFA.

En ese sentido, es muy probable que el ex Vélez reemplace de una a Leandro Brey.

El calendario suma un motivo para evaluar la rotación. Boca jugará ante Instituto el viernes 9 de octubre, a las 19.30, en Córdoba; cuatro días más tarde, el martes 13, recibirá a Vasco da Gama a las 21.30 por la ida de una semifinal.

El contexto reciente muestra a Boca con una racha vigente: el 2 de octubre venció 3-0 a Unión y, al 4 de octubre, sumaba 16 partidos invicto. En ese corte ocupaba el tercer puesto de la Zona A del Clausura, con 20 puntos, y el segundo lugar de la tabla anual, con 50. Además, tenía pendiente la semifinal de la Copa Argentina, prevista para el 14 de noviembre.

Rodrigo Battaglia también seguía pendiente de una definición, aunque por una razón distinta. El mediocampista se recuperaba de una lesión y el cuerpo técnico iba a observar su respuesta física en los entrenamientos antes de resolver si viajaba a Córdoba. Si mantenía la evolución, podía entrar en la convocatoria ante Instituto y ocupar un lugar entre los suplentes, no necesariamente ser titular. Boca no quería acelerar los plazos: la evaluación de esa semana determinaría si podía sumarse al grupo para el partido del viernes.