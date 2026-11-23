Argentina tiene una industria farmacéutica con más de un siglo de historia y un potencial de crecimiento que, según Carlos Regazzoni, todavía no está suficientemente aprovechado. El médico y ex titular del PAMI señaló que el país reúne condiciones para convertir esa actividad en uno de sus principales motores económicos, junto con la energía, la minería y la agroindustria.

En diálogo con Radioinforme 3 por Cadena 3 Rosario, Regazzoni identificó tres complejos industriales estratégicos en los que Argentina tiene una tradición consolidada: el farmacéutico, el nuclear y el agroindustrial. Destacó que los tres combinan formación profesional, investigación científica y desarrollo productivo. “Desde lo profesional, de la universidad, se pasa, tiene una enorme publicación científica”, explicó.

El especialista comparó el desempeño potencial del sector con el de otros países. Señaló que Italia exporta medicamentos por unos 75.000 millones de dólares anuales, mientras que Corea del Sur alcanza los 10.000 millones. También recordó que Irlanda desarrolló su industria farmacéutica a partir de la década de 1960, mientras que Argentina cuenta con actividad en ese rubro desde 1880. Para Regazzoni, esos ejemplos muestran que existe margen para crecer.

Qué necesita la industria para despegar

Al analizar las condiciones necesarias para impulsar la actividad, Regazzoni sostuvo que el Estado debe tener un papel activo en la etapa inicial de las inversiones. Mencionó la necesidad de beneficios fiscales, créditos y un marco jurídico estable que permita planificar proyectos a mediano plazo. Como ejemplo, citó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al que vinculó con el desarrollo energético.

También consideró fundamental una política de promoción comercial en el exterior. En ese sentido, propuso que las embajadas y los agregados comerciales acompañen a las empresas argentinas para abrir mercados y posicionar sus productos. A eso sumó el uso del poder de compra estatal para favorecer la producción nacional: recordó que Corea del Sur implementó un sistema de preferencias para medicamentos fabricados en su territorio.

Regazzoni destacó, además, las capacidades argentinas en biotecnología. Indicó que el país está entre los diez productores mundiales de vacunas y biosimilares, y que lidera ese último segmento en América Latina. “El biosimilar es el futuro de la farmacología”, afirmó, al explicar que estos productos permiten ampliar el acceso a tratamientos que originalmente tienen costos elevados.

Recursos humanos y debate por las patentes

Sobre la disponibilidad de profesionales, el ex titular del PAMI remarcó que Argentina tiene una larga tradición en medicina, farmacia y bioquímica. Mencionó la formación universitaria, los premios Nobel vinculados con esas disciplinas y el desarrollo de tecnologías basadas en anticuerpos monoclonales. También recordó que el país cuenta con la primera planta de ese tipo en América Latina.

En materia de exportaciones, señaló que el sector vende actualmente unos 1.200 millones de dólares al exterior y estimó que, con una política adecuada, podría duplicar ese volumen en los próximos años. “Con la mitad de Italia vamos a tener en el sector farmacéutico un complejo más grande que todo el sector energético junto”, planteó para dimensionar la escala que podría alcanzar la actividad.

Por último, al referirse al debate sobre las patentes y los cambios en las reglas internacionales, Regazzoni sostuvo que Argentina debe cuidar las condiciones para que pueda desarrollarse la producción local. Advirtió sobre el riesgo de extender artificialmente la protección de determinados medicamentos y limitar la aparición de alternativas. “Los países productores necesitan políticas integrales”, concluyó, y subrayó que contar con medicamentos es también una cuestión estratégica para la salud pública.

Entrevista de Verónica Maslup.