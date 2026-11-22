Buenos Aires, 22 de noviembre (NA) – Tristán Suárez tuvo su debut en el torneo reducido de la actual Primera Nacional con un empate 0 a 0 ante Gimnasia y Tiro de Salta, en un encuentro que se llevó a cabo esta noche, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la segunda categoría.

El partido, disputado en el estadio Gigante del Norte, resultó en un resultado favorable para el "Lechero", que logró evitar la derrota en un escenario complicado, aunque sigue enfrentando problemas de efectividad en el ataque, habiendo anotado solo cuatro goles en sus últimos 11 partidos.

El encuentro de vuelta se jugará en el estadio 20 de octubre, ubicado en la localidad bonaerense de Ezeiza, aunque la fecha y hora aún no han sido confirmadas.

Tristán Suárez ha tenido una campaña destacada en su quinta temporada en la segunda categoría, manteniéndose en posiciones de reducido durante la mayor parte del torneo y ocupando el primer lugar al comienzo de la segunda rueda, posición que no abandonó.

A pesar de haber vencido a equipos de renombre como Atlanta, Temperley y Gimnasia de Jujuy dentro de su zona, el "Lechero" culminó en el primer puesto de su grupo, pero no logró superar en la final a Godoy Cruz, dirigido por Pablo de Muner, que lo derrotó por 3-1 en Córdoba.

En un torneo que no asegura ascensos, a pesar de haber sido líder de la zona tras 36 encuentros, el plantel de Tristán Suárez tuvo que esforzarse para ser parte del reducido, donde ahora competirá en los cuartos de final.

El último triunfo de Gimnasia y Tiro se produjo el domingo pasado ante Ferro, por 1-0, en un partido polémico debido a una mano no sancionada del delantero Fabrizio Rojas en la jugada del único gol, lo que llevó al equipo salteño a ser su rival en este encuentro que terminó en igualdad.

La fecha del partido de vuelta aún no ha sido fijada, ya que será programada durante la semana, al igual que el resto de los partidos del reducido, donde los únicos triunfos fueron logrados por Atlanta y Gimnasia de Jujuy, frente a Ciudad de Bolívar y Deportivo Madryn, respectivamente.

En otro partido del reducido, Colón y Deportivo Morón también empataron sin goles en Santa Fe, en el estadio conocido como el "Cementerio de los Elefantes".