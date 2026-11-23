La previa: conocé los números ganadores de hoy lunes 23 de noviembre.
El sorteo número 41416 de La Previa se realizó el lunes 23 de noviembre a las 10:15, con el número a la cabeza 4829, que corresponde a A primera (San Pedro). Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 41416 del juego La Previa se llevó a cabo el lunes 23 de noviembre a las 10:15. El número que ocupó la cabeza fue 4829, que se interpreta tradicionalmente como A primera (San Pedro).
1° 4829
2° 8545
3° 2642
4° 3029
5° 1061
6° 0020
7° 8534
8° 9033
9° 7348
10° 9264
11° 9649
12° 9824
13° 0679
14° 8871
15° 3744
16° 8918
17° 1916
18° 4153
19° 7308
20° 1791
Los resultados de este sorteo son esperados por muchos jugadores que buscan la suerte en cada número. La provincia de Córdoba es una de las más entusiastas en participar de estos juegos de azar, donde la esperanza de ganar es un aliciente constante.
La Lotería de Córdoba ofrece diversas modalidades de juego, y La Previa es una de las más populares. Los jugadores pueden seguir de cerca los resultados y participar en cada sorteo, que se realiza con regularidad.
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41416 de La Previa.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El lunes 23 de noviembre a las 10:15.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 4829.
¿Qué significa el número 4829?
Se interpreta como A primera (San Pedro).
¿Dónde se juega La Previa?
Principalmente en la provincia de Córdoba.