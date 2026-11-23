El sorteo número 41416 del juego La Previa se llevó a cabo el lunes 23 de noviembre a las 10:15. El número que ocupó la cabeza fue 4829, que se interpreta tradicionalmente como A primera (San Pedro).

1° 4829

2° 8545

3° 2642

4° 3029

5° 1061

6° 0020

7° 8534

8° 9033

9° 7348

10° 9264

11° 9649

12° 9824

13° 0679

14° 8871

15° 3744

16° 8918

17° 1916

18° 4153

19° 7308

20° 1791

Los resultados de este sorteo son esperados por muchos jugadores que buscan la suerte en cada número. La provincia de Córdoba es una de las más entusiastas en participar de estos juegos de azar, donde la esperanza de ganar es un aliciente constante.

La Lotería de Córdoba ofrece diversas modalidades de juego, y La Previa es una de las más populares. Los jugadores pueden seguir de cerca los resultados y participar en cada sorteo, que se realiza con regularidad.