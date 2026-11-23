Investigadores de Japón desarrollaron un innovador tratamiento para enfermedades de las encías que elimina bacterias perjudiciales, preservando al mismo tiempo a las bacterias beneficiosas. A diferencia de los tratamientos convencionales que pueden destruir tanto las buenas como las malas, esta nueva terapia se enfoca en los microbios específicos que dañan las encías y el hueso que soporta los dientes.

El tratamiento, creado por científicos de la Universidad de Nagoya, combina anticuerpos obtenidos de yemas de huevo con luz infrarroja. Experimentos iniciales en cultivos celulares humanos y en ratones sugirieron que podría ofrecer una manera más precisa de combatir la periodontitis, una forma grave de enfermedad de las encías que puede llevar a la pérdida de dientes. Los hallazgos fueron publicados en el Journal of Translational Medicine.

Problemas de los tratamientos convencionales para enfermedades de las encías

La boca humana alberga una compleja comunidad de microorganismos, muchos de los cuales son esenciales para mantener la salud oral. Los problemas surgen cuando las bacterias dañinas se multiplican y alteran este delicado equilibrio.

Una especie particularmente problemática es Porphyromonas gingivalis (P. gingivalis), clasificada por los científicos como un patógeno clave, lo que significa que puede influir de manera desproporcionada en la comunidad microbiana circundante, incluso cuando no es especialmente abundante. Al promover la inflamación y alterar el equilibrio normal de las bacterias orales, puede contribuir a la destrucción del hueso que sostiene los dientes.

El tratamiento de la periodontitis a menudo implica eliminar las bacterias responsables de la infección. Sin embargo, algunos tratamientos antimicrobianos existentes no distinguen entre organismos dañinos y microbios que ayudan a mantener una boca saludable.

"Los tratamientos actuales para la periodontitis, incluidos los antibióticos y la terapia fotodinámica antimicrobiana (aPDT), eliminan tanto las bacterias orales patógenas como las beneficiosas", explicó Kazuhide Sato, uno de los autores correspondientes y docente en la Universidad de Nagoya. "Estos enfoques a menudo alteran todo el ecosistema microbiano oral y también pueden liberar lipopolisacáridos (LPS), una endotoxina que puede agravar la inflamación."

Adaptación de la terapia contra el cáncer para atacar bacterias de enfermedades de las encías

Para superar estas limitaciones, el equipo de la Universidad de Nagoya recurrió a una tecnología originalmente diseñada para tratar el cáncer. Conocida como fotoinmunoterapia de luz infrarroja, utiliza anticuerpos vinculados a un tinte sensible a la luz para reconocer objetivos específicos. Una vez que el compuesto se adhiere a su objetivo, la exposición a la luz infrarroja activa el tinte y produce un efecto dañino.

Los investigadores adaptaron esta estrategia para atacar P. gingivalis sin perturbar innecesariamente otras bacterias orales. Su enfoque se basa en IgY, un tipo de anticuerpo recolectado de las yemas de huevo de gallinas que han sido inmunizadas contra el patógeno.

Los anticuerpos de yema de huevo ofrecen una ventaja práctica, ya que pueden producirse en grandes cantidades a un costo relativamente bajo. Esto podría convertirlos en una opción atractiva para desarrollar tratamientos específicos que sean asequibles y escalables.

La tecnología resultante, llamada terapia de targeting antibacteriano foto-infrarrojo (NIR-PAT²), fue desarrollada por investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Nagoya. El equipo incluyó al primer autor Hiroshi Maruyama, el profesor Hideharu Hibi, y los autores correspondientes Sato y Kiyoshi Sakai.

Para determinar si el tratamiento podría destruir bacterias dañinas mientras protege el tejido sano, los investigadores lo probaron en cultivos celulares humanos y en ratones. También compararon sus efectos con los de terapias antimicrobianas convencionales.

Anticuerpos activados por luz destruyen bacterias dañinas

Los experimentos de laboratorio mostraron que la combinación de anticuerpos y tinte se adhirió específicamente a P. gingivalis. Otras especies bacterianas y células sanas de encías humanas no fueron afectadas.

Cuando los investigadores iluminaron las bacterias objetivo con luz infrarroja, el tinte activado dañó sus membranas externas, lo que finalmente las mató.

El examen microscópico reveló una diferencia importante entre esta técnica y la terapia antimicrobiana convencional. Las bacterias expuestas al nuevo tratamiento desarrollaron pequeñas aberturas en sus membranas, pero mantuvieron en gran medida su forma general. En cambio, la terapia fotodinámica antimicrobiana convencional causó que las bacterias se desintegraran completamente.

Esta distinción es relevante porque destruir las células bacterianas puede liberar sustancias que contribuyen a la inflamación. Preservar la estructura general de las bacterias objetivo, incluso después de matarlas, podría ayudar a limitar este efecto no deseado.

Los investigadores también examinaron cómo los tratamientos afectaron a las células sanas de encías humanas. Su terapia dirigida no causó daños detectables a estas células, mientras que la terapia fotodinámica antimicrobiana convencional produjo daño celular y ralentizó la curación.

Nuevo tratamiento reduce la pérdida ósea en ratones

El equipo investigó a continuación si estos hallazgos de laboratorio se traducirían en mejoras significativas en la enfermedad de las encías.

En ratones con periodontitis, la terapia experimental redujo significativamente la pérdida de hueso alveolar, la parte del hueso de la mandíbula que rodea y soporta los dientes. Prevenir este tipo de deterioro óseo es especialmente importante porque la periodontitis avanzada puede aflojar los dientes y eventualmente hacer que se caigan.

El análisis de la saliva de los animales reveló otro resultado alentador. El tratamiento redujo P. gingivalis mientras preservaba las bacterias beneficiosas Streptococcus, ayudando a mantener un equilibrio más saludable de microorganismos en la boca.

Por otro lado, los antibióticos convencionales y la terapia fotodinámica antimicrobiana eliminaron tanto las bacterias dañinas como las beneficiosas en los experimentos, causando una mayor alteración en la comunidad microbiana oral.

"Los resultados demostraron que, a diferencia de los antibióticos o la terapia de luz estándar, este enfoque elimina selectivamente la principal especie patógena mientras preserva el resto de la comunidad bacteriana oral", afirmó Sato.

En conjunto, los hallazgos sugieren que atacar a las bacterias causantes de enfermedades individuales podría ayudar a controlar la enfermedad de las encías mientras se evitan algunas de las consecuencias no intencionadas de tratamientos antimicrobianos más amplios.

La IA podría ayudar a desarrollar tratamientos más precisos para enfermedades de las encías

Aunque los primeros resultados son prometedores, los investigadores reconocen que la periodontitis es una enfermedad compleja que involucra múltiples especies bacterianas. Eliminar P. gingivalis por sí sola puede no ser suficiente para tratar todos los casos.

Para abordar este desafío, el equipo planea utilizar inteligencia artificial (IA) para examinar información pública sobre bacterias orales. Al identificar otros microorganismos importantes y estudiar cómo interactúan diferentes especies, esperan descubrir objetivos adicionales para futuras terapias.

Los investigadores también ven implicaciones potenciales más allá de la salud oral. La periodontitis se ha relacionado con varias otras condiciones médicas, incluidas la artritis reumatoide y la diabetes.

Comprender las relaciones entre las bacterias orales y estas condiciones podría ayudar eventualmente a los científicos a identificar qué pacientes son más propensos a beneficiarse de tratamientos específicos. El análisis de IA podría desempeñar un papel en la toma de esas decisiones y guiar el desarrollo de enfoques más personalizados para la enfermedad de las encías.

Por ahora, la terapia sigue siendo experimental, con su efectividad demostrada en estudios de laboratorio y en ratones en lugar de en ensayos clínicos humanos. Sin embargo, los hallazgos apuntan a un futuro posible en el que tratar la enfermedad de las encías signifique eliminar selectivamente bacterias dañinas en lugar de alterar toda la comunidad microbiana que ayuda a mantener la boca saludable.