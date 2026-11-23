El Ministerio de Capital Humano le pidió a la Universidad de Buenos Aires (UBA) que informe qué actuaciones administrativas y disciplinarias llevará adelante por la convocatoria a un homenaje a Mario Roberto Santucho, exjefe del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

Según informó la cartera en un comunicado, la Subsecretaría de Políticas Universitarias remitió una nota al rector, Ricardo Jorge Gelpi, en la que exigió que se adopten medidas administrativas para impedir el homenaje, previsto para el 10 de diciembre en la Facultad de Ciencias Sociales, y se apliquen “las sanciones que correspondan a sus promotores”.

En el comunicado, el Ministerio que encabeza Sandra Pettovello señaló que el objetivo del pedido es evitar la realización del acto y reafirmó su compromiso con “una universidad pública al servicio de la educación, la convivencia democrática y la paz”.

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El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales declaró la actividad de interés institucional y dispuso la instalación de una escultura en el patio de la sede de Constitución, en Santiago del Estero 1029.

La iniciativa fue impulsada por el Colectivo Cultural Contramuro y la cátedra Bonavena de la Carrera de Sociología. La fecha prevista para el homenaje coincide con el aniversario de la restauración de la democracia en la Argentina.

Santucho fue fundador y secretario general del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y comandante de su versión militar guerrillera, el ERP. Murió el 19 de julio de 1976 en un operativo militar en la localidad bonaerense de Villa Martelli.